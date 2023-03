DA POKAŽEMO DA JE TO BIO LOŠ DAN! Šokirali Zvezdu, a sad stižu u Partizanovu Arenu - Obradović još pamti slabu partiju

Košarkaši Partizana će u četvrtak 2. marta od 21 čas u Štark areni pred svojim navijačima dočekati berlinsku Albu i pokušati da dođu korak bliže plasmanu u TOP 8 Evrolige.

Ekipa Partizana u četvrtak će od 21 čas ugostiti ekipu Albe iz Berlina u beogradskoj Štark areni. Alba je crno-bijelima nanijela ubjedljiv poraz i ekipa Željka Obradovića želi "osvetu". Željko Obradović najavljuje da je ekipa spremna i da je taj poraz bio samo loš dan ekipe.

"Prva utakmica Evrolige je bila baš protiv Albe i još nam je u sjećanju koliko smo slabo odigrali, prije svega u odbrani. Osim same važnosti utakmice to bi trebalo da bude dodatni motiv za nas. Da pokažemo da je to bilo loš dan i da sigurno možemo mnogo bolje protiv njih. Odigrali su izvanrednu utakmicu u posljednjem kolu Evrolige. Bez obzira što su posljednji na tabeli, to ništa ne znači, moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Ritam im daju plejmejkeri koji se mijenjaju i uvijek neko iskoči i odigra veoma dobru utakmicu. Pokriveni su na svim pozicijama, mogu da igraju sa pokretljivim igračima na poziciji pet, a mogu i sa ovim dominantnim igračem od 220cm koji takođe pomaže ekipi. S njim je to druga odbrana i drugi način igre u napadu. Na sve to smo se pripremali i na sve ćemo reagovati neuporedivo bolje nego kod njih u 1. kolu Evrolige".

Da nema mjesta za opuštanje u ekipi izjavio je i kapiten Kevin Panter.

"Oni će doći spremni da odigraju dobru utakmicu. Njihov učinak na tabeli ne svjedoči o tome koliko su dobar tim. Moramo na meč doći spremni za sve što su pripremili. Alba nas je ubjedljivo savladala u prvom meču sezone, tako da će nam to sigurno biti dodatna motivacija. U prošlom kolu su pobijedili u Beogradu i sada se vraćaju sa željom da ponove taj uspjeh. Ponavljam, moramo biti spremni", izjavio je Panter.

Partizan će na "megdan" Nijemcima izaći u kompletnom sastavu i to mu je dodatni motiv da u okviru 26. kola najjačeg evropskog takmičenja ostvari pobjedu. "Parni valjak" je trenutno 6. na tabeli Evrolige sa učinkom od 13 pobeda i 12 poraza, dok je Alba "zakucana" za dno tabele sa 7 pobjeda i 18 poraza.

Alba u utakmicu ulazi na krilima pobjede protiv Crvene zvezde u prethodnom kolu i sigurno da ima želju da ligaški dio sezone ne završi na začelju tabele, otežavajuću okolnost mu predstavlja neigranje Markusa Eriksona koji ima povredu noge i neće biti u konkurenciji za meč.