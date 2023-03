POSLIJE OSAM GODINA SAM OVDJE ZAIGRAO I TAKO STE ME DOČEKALI! Emotivna objava Bjelice: "Ovo je moja kuća"

Nemanja Bjelica je konačno zaigrao za Fenerbahče, pa se javio na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/matty_vanpersie

Nemanja Bjelica konačno se vratio na parket. Posle dugog, sedmomjesečnog, oporavka od teške povrede zaigrao je za Fenerbahče. Odigrao je prvi meč u dresu turskog kluba od povratka iz NBA lige. Bio je na terenu u pobjedi protiv Virtusa.

Koliko mu je sve to značilo, prije svega zbog fenomenalnog dočeka koji je imao, može da se vidi i po objavi na društvenim mrežama. "Bio je to jedan od momenata koji ću zauvijek pamtiti. Hvala navijačima Fenerbahčea na divnoj dobrodošlici i ovacijama. Prošlo je osam godina od kada sam bio na ovom parketu i dočekali ste me tako da sam se osjetio kao da sam jedan od vas. Ovo je bila i biće moja kuća", počeo je Bjelica koji se u Evropu vratio sa NBA prstenom.

Igrao je za ovaj tim od 2013. do 2015. godine, osvojio titulu u Evroligi, bio je i MVP i nada se da bi mogao ubrzo da se vrati na prepoznatljiv nivo igre. "Hvala svima na podršci, organizaciji koja je pokazala želju da me vrati iz NBA lige, medicinskom osoblju koje mi je pomoglo prilikom oporavka od povrede. Nadam se da ću svima vama uspjeti da uzvratim na terenu", zaključio je Bjelica.