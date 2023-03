Spremali se za štrajk, pa šokirali Zvezdu: Kapiten otkrio detalje - "Zafrkancija, ajmo da se bacimo na glavu..."

Nevjerovatna priča kapitena Cibone, koji je nekoliko dan pred meč pregovarao sa čelnicima da li će igrati uopšte nastaviti sezonu!

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde priredili su navijačima neprijatno iskustvo, pošto su na gostujućem terenu poraženi od Cibone u 20. kolu ABA lige. Pobjeda koju je tim iz Zagreba upisao u nedjelju uveče u "Draženovom domu" hit je priča u regionu i dva dana kasnije, a jedan od najvažnijih aktera otkriva detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti - hrvatski košarkaš Krešimir Radovčić ispričao je kako su pred meč spremali štrajk i jedva se "sakupili" za utakmicu protiv regionalnog šampiona.

U opširnom intervjuu koji je Radovčić dao nakon pobjede protiv crveno-bijelih strijelac 17 poena sa tog susreta otkrio je i kada je njegova ekipa postala svjesna da bi mogla do iznenađenja. Prije toga ispričao je da su fore na račun velike pobjede počele još u svlačionici, kada Cibona nije znala koliko će igrača uopšte imati na raspolaganju za ovaj meč!

"Iskreno, niko se nije nadao. Kad smo se okupili u svlačionici, shvatili smo da jednog od nas nema jer je pod virozom, jednog su boljela leđa, jedan je bio pod temperaturom. I krenula je zafrkancija, ono, 'ajmo se sad baciti na glavu, pa kud nas to dovede, ajmo ih dobiti', zaje*avali smo se...", počeo je priču za "Sportske novosti" Krešimir Radovčić, kapiten Cibone.

Izvor: MN PRESS

Jedan od junaka pobjede zagrebačkog tima ističe da su saigrači i on tek početkom četvrte dionice shvatili da bi mogli da savladaju Crvenu zvezdu.

"Na kraju treće četvrtine bilo je minus šest, kasnije odmah minus devet. Onda smo povezali seriju od 10-0 i postali svjesni da smo tu, da imamo šansu. Prošlo je kroz glavu sve, sav naš trud, odricanje, sve što radimo od starta priprema u tišini. I tu se otvorilo, pogodili smo neke čudesne lopte, pomazila nas je i sreća. Jeste, tim pogocima smo Zvezdu ubili u psihu. Oni brane do posljednje sekunde napada, a onda se neko od nas podigne i stavi u posljednjoj sekundi, zabije nemoguće. Moralo je to uticati na moral njihovih igrača", ispričao je Radovčić, a i Duško Ivanović je pričao o "poremećenosti" svog tima. Ovako je izgledao meč u Zagrebu:

Spektakularan meč. Izvor: YouTube/ABA liga j.t.d.

Samo nekoliko dana ranije, Krešimir i njegovi saigrači nisu razmišljali o košarci. Zapravo, oni su planirali štrajk kojim bi klupskim čelnicima ukazali na finansijske probleme u klubu i zaostale plate. Tako je Radovčić, kao lider ekipe na terenu i van njega dobio zadatak da pregovara sa upravom i pokuša da se izbori za novac koji su zaradili tokom sezone.

"Bio je to stvarno spektakl. Mi smo razmišljali o tome hoćemo li krenuti u štrajk ili nećemo, a ispalo je da je sva komunikacija išla preko mene. I tu mi je bilo najgore, jer sam zastupao momke, cijelu svlačionicu, a bio sam između dvije vatre. Onda smo se okupili jedno veče, došla su do nas dva investitora iz Indije i tu smo pronašli neki dogovor. Imali smo tu utakmicu u Zadru, a svi smo bili svjesni situacije, bio je toga svjestan i trener Sesar, kazao nam je da zna u kakvoj smo poziciji, a i nije bio s nama desetak dana zbog obveza u reprezentaciji, pa je bilo jasno da su glave bile negdje drugdje. Do kraja mjeseca bi trebalo da 'sjednu' dvije plate, onda bi se uhvatio normalan ritam isplata, takav je dogovor", zaključio je Krešimir Radovčić, kapiten Cibone i jedan od ključnih igrača u pobjedi nad Zvezdom.