EVROLIGO, POTREBNO TI JE OVO! Željko Obradović poslije lude pobjede Partizana: Kako nas guraju navijači...

Željko Obradović prezadovoljan je pobjedom Partizana nad Virtusom.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Partizan je pobjedom nad Virtusom u Bolonji (88:79) napravio veliki korak ka Top 8 Evrolige, a trener Željko Obradović je poslije smirivanja strasti na kraju meča, kada su se zakačili Panter i Teodosić, objasnio da je velika podrška navijača na gostovanju dala neophodan "vjetar u leđa" njegovoj ekipi. Na konferenciji za medije, Obradović je zaključio da su "košarci potrebni mečevi poput ovog".

"Atmsofera navijača Virtusa i Partizana.... Ovo je bilo posebno i za Evroligu, kako unutra tako i napolju. Utakmica je bila teška, kao što smo očekivali. U prvom poluvremenu smo igrali dosta lošu odbranu, ali to je zato što je Virtus bio spreman da kazni sve propuste. Na poluvremenu smo pričali, odlučili smo da promijenimo nešto, bilo je dobro, pokušali smo i došli u posljednju četvrtinu gdje smo odigrali naše najbolje minute, uzeli smo prednost i iskontrolisali je do kraja. Veoma važna pobjeda, ali već u četvrtak igramo protiv Milana", rekao je Obradović bez velike euforije.

Obradović je ispričao da je tajna pobjede bila u "održavanju" Belinelija van igre, tako da je krenuo 0-5, a onda kada je ubacio prvu, nanizao je sedam trojki. Uspio je tako Virtus da se "podigne", ali dobra napadačka igra crno-bijelih donijela je prevagu i u ovoj utakmici.

Dio na konferenciji za medije, Obradović je iskoristio i da prokomentariše trenutak uoči utakmice, kada je bivši košarkaš Virtusa i Partizana Predrag Danilović, aktuelni predsjednik KSS, dobio prigodne poklone domaćina.

"Naravno, ovo je posebno, posebno za Sašu. On je zaslužio, dao je sve ovom klubu i Partizanu, igrao je u Evropi za dva kluba, kad on kaže da se ovdje osjeća kao kod kuće, onda znate da je to tačno. Posebno je, čestitam njemu, ali i ljudima koji su spremili iznenađenja za njega. Već sam rekao da ove godine imamo nevjerovatnu atmsoferu u Beogradu, velik broj ljudi, mislim da je takva podrška i svuda gdje igramo. Oni nas guraju, nemam riječi kako da opišem to što oni rade. Oni su posebni...", zaključio je trener Partizana.