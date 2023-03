Nema Srba - nema ni pobjeda u NBA! Atlanta kratka bez Bogdana, Majami bez Jovića, a Hjuston bez Bobija!

Srpski košarkaši nisu nastupali za svoje timove u NBA ligi, a zbog toga veče nije prošlo najbolje za njihove ekipe.

Izvor: Profimedia

Ne može se u NBA bez Srba! Nije bilo Bogdana Bogdanovića u ekipi Atlante na meču sa Bostonom i taj gubitak je bio nenadoknadiv. Hoksi koji se očajnički bore za ulazak u plejof izgubili su od Bostona 135:124 u revolveraškom obračunu u kome je Tre Jang dao 35, a Džejson Tejtum 34 poena.

Majami je opet bio bez Nikole Jovića u sastavu pošto se mladi srpski krilni centar oporavlja od povrede, a u derbiju Floride od njih je bio bolji Orlando sa 126:114 uz sjajnu partiju centra Vendela Kartera. Ni Bobana Marjanovića nije bilo u sastavu Hjustona, a bez gorostasnog srpskog centra ništa Rokitsi nisu mogli. Čikago Bulsi su ih savladali 119:111 uz 36 poena Zeka Lavina i 27 Demara Derouzana.

Jedino je tim Oklahoma Sitija uspeo da dođe do pobjede bez Alekseja Pokuševskog. I on liječi povredu i neće ga biti na terenu možda čak i do kraja sezone, a njegova ekipa savladala je Nju Orelans Pelikanse 110:96 poslije nove fantastične partije Šeja Gildžesa Aleksandera sa 35 poena i 6 skokova.

Nikolu Jokića čekamo u nedelju u "evropskom" terminu od 20:30 kada će da zaigra protiv Bruklin Netsa.