Bio je najveći srpski talent, sad je u Hrvatskoj domaći igrač: Poslije Zvezde i Partizana sebe našao u Zagrebu!

Veoma dobru sezonu igra Aleksandar Aranitović nakon što se neočekivano vratio u ABA ligu i potpisao ugovor sa Cibonom.

Izvor: MN PRESS

Danas igra ABA ligu u dresu Cibone - nedavno je pomogao svom timu da u Zagrebu sruši Crvenu zvezdu (85:81), a svojevremeno je Aleksandar Aranitović bio najveći talenat upravo beogradskih crveno-bijelih. Čudo srpske košarke, momak koji je dominirao u dresovima mlađih kategorija reprezentacije, pa zatim stigao i do prvog tima Zvezde morao je težim putem da se izbori za pažnju javnosti.

Lutao je i tražio sebe, nastupao za Megu na pozajmici, pa zatim i za Partizan prije nego što je počela inostrana karijera u drugoj ligi Francuske i elitnom košarkaškom rangu u Holandiji. Mladost iz Zemuna, pa novi pokušaj van Srbije u Litvaniji i zatim povratak na parkete ABA lige - ovog puta u dresu Cibone. A tamo ga, iako nije dugo u klubu, obožavaju. "Sani" Aranitović bilježi 11,2 poena, 4,8 skokova, 1,3 asistencije i 1,2 osvojene lopte u prosjeku u ABA ligi, što je dovoljno da postane omiljen u klubu.

O svemu tome, ali i kako je stigao do Cibone ako je svojevremeno bio najveći talenat srpske košarke Aleksandar je nedavno govorio u jednom intervjuu za hrvatske medije. Objasnio im je tom prilikom kako je

"Ponikao sam u Zvezdi i da, bio sam ozbiljan projekt i sve se odvijalo kako je trebalo. Upao sam u prvi tim Zvezde. Tada je Zvezda bila silno jaka, bili su u svlačionici Markus Vilijams, Bobi Marjanović i kako bih se razvijao postignut je dogovor s Megom, gdje sam otišao na pozajmicu. Bila je to možda i najbolja Megina ekipa uopšte, tada su tamo bili Rade Zagorac, Ognjen Jaramaz, Nikola Ivanović, Danilo Nikolić, Timoti Luvavu i Alfa Kaba, ali meni je Dejan Milojević otvarao dosta prostora i igrao sam dobro. Dok nije u stigla utakmica s Cedevitom i tu se dogodila prva povreda koljena. Nakon toga, isto sam koljeno povrijedio još jednom i na kraju je ispalo da sam morao da pauziram dvije godine. Sasvim je jasno da me je to usporilo u razvoju, ali, evo vratio sam se i sada idem prema onome što se i predviđalo. Kad sam se povrijedio moj brat Petar bio je u Partizanu i spojio me je s Draganom Milosavljevićem, a kako je Gagi sve to prošao u karijeri silno su mi pomogli njegovi saveti. Kao i savjeti Lea Vestermana. Meni je bilo jasno da ću se fizički vratiti na ono što sam bio, ali je bilo važno da ostanem jak u glavi. Ako si u glavi spreman možeš se vratiti onakav kakav si bio", ispričao je "Sani" za "Sportske novosti".

Aleksandar Aranitović je hrvatskim medijima otkrio da je njegova majka rođena i odrasla u Splitu - zbog čega ima hrvatski pasoš i računa se kao domaći igrač, pa nije imao nikakvih problema što se tiče prilagođavanja na novu sredinu. Takođe, on smatra da je odlazak u Zagreb pravi potez za njegovu karijeru, koja se nastavila nakon duge pauze izazvane povredama.

"O, pa imam ja još dosta da igram. Zbog toga je dolazak u Cibonu za mene ispao pravi potez. I stigao sam u odličnu svlačionicu. Naravno da postoji šansa. Kad se završi sezona, sješću s Josipom, s Marinom, s ljudima iz kluba. Želja postoji, to je definitivno. Generalno gledajući ni Cibona, ni Zadar, a ni Split ne zaslužuju da budu u ovakvim finansijskim problemima. To su klubovi s velikom istorijom, a kao takvi zaslužuju i veće budžete. I zaista se nadam da će se situacija promijeniti, da će ti klubovi doći do nivoa koji zaslužuju", kaže Aleksandar i dodaje da mu se sviđa glavni grad Hrvatske: "Odgovaraju mi i grad i ljudi. Zagreb je predivan, a svi su me ovde prihvatili kao da smo godinama zajedno. Baš se kao momčad držimo zajedno, a i dosta vremena provodimo zajedno. Sve je pozitivno, a u finansijski dio priče neću ulaziti, jedino se nadam da će sve biti kako treba. Nema potrebe za pričati o tome" završio je Aranitović.