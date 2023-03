Pobuna u svlačionici Denvera! Briga i za Nikolu Jokića, uvrijedila se "zvijezda" tima - udar na trenera!

Problemi u svlačionici Denvera nakon trećeg uzastopnog poraza, što će biti veliki izazov za Nikolu Jokića kao lidera i trenera Majkla Melouna.

Nikola Jokić odigrao je odličan meč i prethodne noći za Denver, ali je promašio šut za pobjedu protiv Bruklina, tako da su Nagetsi poraženi treći put zaredom (122:120), što nismo navikli od njih ove NBA sezone. Prvo mjesto na Zapadu ne bi trebalo da bude ugroženo zbog tri poraza, međutim ono što daleko više brine je što nemaju rješenje za "male" petorke koje dobro šutiraju, odnosno sada već ni atmosfera nije idealna...

Majkl Porter Džunior, treći najplaćeniji igrač Denvera, napravio je "frku" nakon što je njegova ekipa izgubila od Bruklina i to tako što je udario na svog trenera Majkla Melouna, što nikako nije dobar znak pred bliski početak plej-ofa.

Razlog zbog kog je Porter bio ljut je što ga je Meloun "zakovao" za klupu u posljednjoj četvrtini. Porter je odigrao više nego solidno prvo poluvrijeme i ubacio je 19 poena, međutim treću dionicu odigrao je "kriminalno". Gubio je lopte, promašivao sve redom, tako da je Bruklin ovu dionicu dobio 37:18 i Meloun je očigledno u "MPJ" našao krivca. Na teren ga je poslao tek na samom kraju, što je posebno zasmetalo mladom košarkašu.

"Cijelu četvrtu četvrtinu me je držao na klupi i pustio me na 20 sekundi do kraja, ako se dobro sjećam. Tako da... Bilo je nemoguće da uhvatim ritam poslije toga!", kazao je Porter posle utakmice i očigledno uperio reflektore u svog trenera, što nikada nije dobar signal da je atmosfera blistava.

"Imao je vrlo dobro prvo poluvrijeme i odlično je šutirao. Ali, svi su bili loši u trećoj četvrtini, ne samo Porter. Tim koji je igrao u četvrtoj dionici je bio dobar, tako da sam želio da nastave i zadrže ritam. Videli ste energiju Kristijana Brauna, za 11 minuta je imao sedam poena i tri skoka, uz dobru odbranu. Bila nam je potrebna iskra i Kristijan je bio zadužen za to", objasnio je trener Denvera nakon utakmice.

Vidjećemo kako će se dalje razvijati odnosi unutar svlačionice Denvera, ali svakako nije dobra vijest da je treći najplaćeniji igrač Nagetsa "digao nos" na trenera poslije više nego prosječne partije.

NBA REZULTATI

Finiks - Sakramento 119:128

Denver - Bruklin 120:122

Šarlot - Klivlend 108:114

Filadelfija - Vašington 112:93

Nju Orleans - Portland 127:110

San Antonio - Oklahoma 90:102

L.A. Lejkers - Njujork 108:112

