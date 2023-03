"Pitaju me da li bi Luka igrao za Kosovo*!" Dončićev deda sa Kosmeta: Nije igrao ni za Srbiju, što bi za njih?

Deda slavnog košarkaša Luke Dončića otkrio je malo poznate informacije.

Luka Dončić je prije nekoliko dana proslavio 24. rođendan, a vjerovatno je svima osjećaj da je "već vječnost" na velikoj sceni. Luka je rođen u Ljubljani 1999. godine, a zanimljivo je da je mogao da bira za koju će reprezentaciju igrati: po ocu košarkašu Saši Dončiću je mogao da igra za Srbiju, po majci Mirjam Poterbin za Sloveniju, dok nije nikakva tajna ni da su ga mamili i za Španiju - zemlju u kojoj je još kao 13-godišnjak stigao da bi igrao za Real Madrid.

Odluku da nastupi za Sloveniju donio je još kao tinejdžer i to na nagovor svoje majke Mirjam, pa je tako Sloveniji donio i zlato na Eurobasketu 2017. godine, pobedivši baš Srbiju u finalu, razočaravši srpske navijače, ali i dio svoje porodice...

Luka Dončić porijeklo "vuče" sa Kosova i Metohije gdje i danas žive njegovi rođaci i sa kojima je u kontaktu. Porodica je iz sela Biča kraj Kline, mjesta iz koga su Stojan i Draginja Dončić, deka i baka NBA superstara. Stojanov rođeni brat Srbobran Dončić preselio se u Ljubljanu gdje je dobio sina Sašu, a potom i unuka Luku čije utakmice voli da gleda i čiji je uspon ka statusu superstara pratio od njegovih ranih godina.

"Svi gledamo Luku bez obzira gdje igra, on je naša krv. Puno mi je srce. Često puta kako ja, tako i ostali članovi porodice zaplačemo. Vrlo sam ponosan, a zahvaljujući Luki, jako smo popularni. Gdje god da se pojavimo, pitaju šta nam je Dončić. Ipak, moram reći da smo mi vrlo skromni, pa se Lukom i ne hvalimo", rekao je Stojan za RTV KiM u julu 2021. godine.

"Čujemo se povremeno, vrlo je zauzet. Dosta Albanaca me pita da li sam Lukin rođak. Mada, ponekad izbjegavam da kažem da sam mu deda-stric, nije sigurno. Najčešće me pitaju da li bi nekad igrao za Kosovo*. Možda nekad, kada bi Kosovo postalo Amerika. Nije igrao za Srbiju, što bi igrao za Kosovo*. Neće da igra nikad", siguran je Stojan i potom je otkrio zašto je porodica Dončić tako košarkaški talentovana: "Geni su tu, mada mislim da sve to vučemo od majke Živane".

Tokom 1999. godine, kada je Luka Dončić rođen, u Biči je bilo više od 150 domaćinstava sa oko 600 Srba. Međutim, danas ih je daleko manje, a Stojan objašnjava kakav je život u selu u kome se bave poljoprivredom i uzgajaju stoku.

"Na početku je život sa komšijama Albancima bio vrlo težak, sve do 2012. godine, ono što sam preživio ne mogu sada ni da zamislim. U posljednje vrijeme nas je situacija natjerala da komuniciramo, ali ne na pravoj osnovi kao sa prijateljima. Živim od poljoprivrede, pa iz ekonomske nužnosti komuniciramo. U selu sa komšijama Albancima ne kontaktiramo, jedino kada odem do Kline ili van sela", objasnio je Stojan i rekao da bi volio da Luka dođe u selo i odigra "basket" sa bratom Veljkom koji je inače vaterpolista.

"Luka želi da dođe, ali njegov klub mu brani, jer smatra da nije bezbjedno. Dočekaću da Luka dođe i baci ovu loptu u koš, prije toga neću umrijeti, dok ne vidim kako oni bacaju loptu".

