Hoću da se izvinim Filipu Petruševu! Željko Obradović se oglasio o Lesoru - "To što je uradio poslije utakmice..."

Trener Partizana se odmah oglasio o nasrtaju svog igrača na košarkaša Zvezde

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/Screenshot

Košarkaš Partizana Matijas Lesor nasrnuo je na igrača Zvezde Filipa Petruševa poslije utakmice i udario ga po završetku derbija u punoj Štark areni. Trener crno-bijelih Željko Obradović reagovao je na to, ušao u gužvu da bi smirio situaciju, a poslije utakmice je uputio izvinjenje igraču crveno-bijelih.

"Rekao sam to i u svlačionici. Lesor je nevjerovatan čovjek, sa nevjerovatnom energijom, koji daje nevjerovatne stvari ovoj ekipi i u košarkaškom, sportskom, svakom smislu. Međutim, i njemu sam rekao i sad ću da ponovim da je apsolutno bespotrebno to što je uradio na kraju utakmice i kao trener želim da se izvinim igraču Zvezde Filipu Petruševu jer ga je dva puta odgurnuo Lesor. Da li je prije toga bilo nekih stvari, ne znam, pogledaću snimak, ali ni to nije razlog da se onako reaguje", rekao je Obradović.

Nakon što su saigrači uspjeli da smire Lesora, on je otišao sa terena, a nedugo poslije toga vratio se među navijače i sa njima slavio veliku pobjedu u "vječitom" derbiju. Pogledajte nasrtaj Lesora na Petruševa: