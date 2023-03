HAOS u Ciboni, priča se o ISTUPANJU iz ABA lige - a u klubu našli RJEŠENJE!

U Ciboni je štrajk igrača, priča se o odlasku trenera, kao i o neigranju meča sa Cedevita Olimpijom, ali su u klubu spremili i rješenje za to...

U Ciboni vlada haos, igrači su u štrajku zbog neisplaćenih zarada, priča se o odlasku trener Josipa Sesara, kao i o mogućnosti da se košarkaši ne pojave na terenu za meč sa Cedevita Olimpijom. Sve to moglo bi da dovede i do sankcija, međutim ljudi u klubu su spremili i rješenje za to - registrovali su juniore!