Sprema se katastrofa za Lejkerse: Napravili supertim, pa ga usred sezone skroz zamijenili, ali ništa ne pomaže!

Lebron Džejms i Los Anđeles Lejkersi se muče još od osvajanja titule 2020. godine i ove sezone to izgleda posebno mučno.

Izvor: Profimedia

Dalas Maveriksi su u neizvjesnom meču uspjeli da pobijede Los Anđeles Lejkerse 111:110, što je Mavsima bila druga uzastopna pobjeda, a Lejkersima drugi uzastopni poraz. Ovaj meč je "gurnuo" Dalas još bliže plejofu i mjestu koje vodi ka direktnom doigravanju, a ne plej-inu, dok je tim iz Los Anđelesa na pragu ispadanja iz svake konkurencije za prolazak dalje.

Iako je plejof proširen i sada deset ekipa dobija priliku da igra doigravanje tako što timovi od sedmog do desetog mjesta igraju po jedan meč u plej-in turniru, Lejkersi su sada deseti na Zapadu sa skorom od 34 pobjede i 37 poraza, što je samo za pobjedu više od Nju Orleansa i Jute koji su odigrali manje mečeva od njih.

Lebron Džejms je trenutno povrijeđen i ne može da pomogne ekipi, Entoni Dejvis je propustio veliki dio sezone, a eksperiment sa "velikom trojkom" u kojoj je pored njih bio i Rasel Vestbruk nikako nije uspio. Tokom sezone su u trejdovima dovedeni Rui Hačimura, DiAnđelo Rasel, Džared Vanderbilt, Malik Bizli, Dejvon Rid i Mo Bamba, ali ni to nije mnogo pomoglo nekadašnjim šampionima.

Sada na 12 utakmica do kraja sezone biju veliku bitku za ulazak u plej-in. Šesto mjesto koje direktno vodi u plej-of je nedostižno, a od ekipa s Zapada samo Hjuston i San Antonio ne mogu da sustignu Lejkerse. Portland ima 31 pobjedu, Pelikansi i Juta po 33, a Lejkersi koji za sada drže to posljednje mjesto u plej-inu 34. Slijedi Oklahoma sa 34 pobjede, Minesota, sa 35, Golden Stejt i Dalas sa 36, Klipersi sa 37 i Finiks sa 38. Do kraja regularnog dijela sezone biće "vrelo" na Zapadu, a Lejkersima se bez Lebrona ne piše dobro!