MOLIM IH I PREKLINJEM DA TO VIŠE NE RADE! Apel Željka Obradovića: Navijači Partizana bi to trebalo da shvate!

Trener Partizana poslao poruku navijačima

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović uputio je još jedan apel navijačima crno-bijelih da ne vrijeđaju protivnike i da poštuju sve aktere na mečevima. "Nikad nisam ružnu riječ rekao ni za koga, uvijek sam apelovao da se svi akteri poštuju, da nema vrijeđanja i prozivanja na utakmicama, da ljudi uživaju u onome što je najbitnije, a to je košarkaška utakmica i kad je tako onda nema razloga ni za kakve probleme", rekao je on u izjavi za klupsku televiziju.

Obradović je podsjetio da isti apel ponavlja od kada se prije skoro dvije godine vratio u klub. "Uvijek ću reagovati na nesportske poteze. Navijači Partizana su posebni po tome što zaista razumiju košarku i što bi trebalo da shvate da je to jedna od najbitnijih stvari, a to je poštovanje protivnika, svih protivničkih igrača, svih ljudi koji uđu u salu i protivničkih navijača čak. Da se svaki navijač protivničkog tima osjeća prijatno u dvorani. To je najljepše od svega i volio bih da uvijek bude ta slika na utakmicama Partizana."

Obradović je rekao da bi navijači trebalo da maksimalno poštuju sve koji uđu u dvoranu. "Razumijem navijačke strasti, da se dođe do situacije kad ljudi reaguju, ali ih molim i preklinjem da to ne rade više. Da navijaju bez bacanja bilo kakvih predmeta, bez vrijeđanja bilo koga i uz maksimalno poštovanje svakog čovjeka koji uđe u dvoranu. Ove godine smo imali situaciju da je prvi put donijeta odluka da čovjek koji je uradio nepristojni gest prema sudiji nema pravo da uđe u dvoranu i mislim da je to najispravnije od svega što je moglo da se uradi i da niko nema pravo da se ponaša. Postoji granična linija kad se završi utakmica, nikome nije mjesto na parketu, na parketu je mjesto samo igračima i ljudima koji imaju pravo da budu na parketu. To je ključno, svijest o tome treba da proradi kod svih."

Željko Obradović je u okviru tog razgovora naglasio i da je aktuelni trenutak sezone onaj u kojem bi trebalo da budu uključeni svi alarmi.