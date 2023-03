"Šta rat ima veze sa mnom?" Izbacili ga iz reprezentacije zbog Rusije, on sad osuo paljbu: Ne primam krvavi novac!

Tomi Ertelu su zabranili da igra za nacionalni tim, ali on neće da ćuti na to.

Veliku buru podigao je prelazak Tome Ertela u Zenit na početku ove sezone. Iskusni francuski plejmejker je poslije burne sezone u kojoj je bukvalno istjeran iz Reala došao u Rusiju, iako je Košarkaški savez Francuske jasno naglasio da košarkaši koji budu zaigrali za ruske timove neće moći da nastupaju za nacionalni tim.

Osvajač evropskog zlata, evropskog i olimpijskog srebra kao i bronze sa Svjetskog prvenstva sa Francuskom je tako praktično završio reprezentativnu karijeru sa samo 33 godine, a sada je u intervjuu za "L'Ekip" otkrio šta mu leži na duši.

"Kada sam potpisao sporazum sa francuskim Savezom da ne idem u Rusiju nisam imao nikakav dogovor sa Zenitom. Nisam bio 100 odsto siguran po pitanju moje budućnosti, čekao sam druge ponude. Zenit je tada bio jedna od glavnih opcija. Nisam želio da ignorišem preporuke Saveza, oni su odlučili da više ne računaju na mene, to nije moja odluka", rekao je iskusni plej i naglasio da se ne kaje zbog svoje odluke:

"Najbolja odluka koju sam donio za porodicu i sebe, ne samo finansijski, već i sportski. Znao sam gdje ću imati minutažu, klub i trener su mi rekli da ću biti jedan od lidera ekipe. Želio sam ponovo da uživam u košarci poslije teške godine u Madridu, time sam se vodio od početka", rekao je Francuz.

Naredne Olimpijske igre su na programu 2024. godine u Parizu, a iako Ertel želi da nastupi za svoj nacionalni tim, ništa nije u njegovim rukama. "Evrobasket je dobro prošao, uprkos porazu u finalu. Bila bi šteta da ne igram ponovo za reprezentaciju, vidjećemo šta će biti. Ako mi ostanak u Rusiji bude donio ekonomski i sportski mir, ostaću. Prvo, moram da mislim na sebe i svoju porodicu, na djecu i našu budućnost."

Na kraju je istakao da sa njim rat nema nikakve veze i da on nikoga politički ne podržava. "Ako gledamo tom logikom, ne bih mogao da igram u Kini ili Izraelu... Za sve bi morali da se koriste isti aršini, ne samo za mene. Šta rat ima veze sa mnom? Mjesto gdje igram ne znači da podržavam Rusiju u tome što radi, ne znam nikog ovdje ko podržava rat. Da li ljudi koji igraju u Kini podržavaju Kinu u kršenju ljudskih prava? Da li oni koji igraju u Francuskoj podržavaju sve ono što Vlada radi? Sve je to isto. Naravno da ne želim da bilo ko pogine u ratu. Svi koji me zovu sebičnim... Neka mi francuski Savez isplati ostatak novca koji mi sljeduje po ugovoru, odmah ću otići iz Rusije i igrati za manje novca negdje drugo. Ne primam 'krvavi' novac, odnosno novac ljudi poginulih u ratu. Ne podržavam nijednim svojim djelom ono što se dešava u ratu. Svi koji kažu da ne bi uradili isto da su nam mom mjestu su obični licemjeri. Nisu se stavili na moje mjesto, ne mogu da gledaju situaciju istim očima kao ja, jer ne zarađujemo iste sume novca", završio je Ertel.

