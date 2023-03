Jokić se oglasio o reprezentaciji - evo kad donosi odluku!

Nikola Jokić pričao je o Denveru, reprezentaciji Srbije, MVP tituli...

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić, reprezentacija Srbije i MVP priznanje. Dvije glavne teme o kojima je centar Denvera pričao pred nastavak sezone i ujedno stvari koje najviše zanimaju srpske navijače. Svi se nadaju da će biti u dresu nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu koje se održava krajem avgusta u Indoneziji, Japanu i Filipinima (od 25. avgusta do 10. septembra).

I selektor Svetislav Pešić i cijela nacija očekuju Nikolu u dresu sa nacionalnim grbom. "Bitno je da smo se kvalifikovali, to je najvažnije. Daleko je, ne razmišljam, to je odluka koju donosim preko ljeta", rekao je Jokić za "Glas Amerike".

Ponovo se dosta priča o MVP trci, Jokić juri treće uzastopno priznanje, mada se u posljednje vrijeme više priča o Džoelu Embidu kao dobitniku te nagrade. "Dosta više, stvarno ne mogu. Treća godina, ne razmišljam stvarno. Igram utakmicu po utakmicu. Ako bude, biće, ko dobije, zasluženo je i to je to."

Pričao je i o problemima u igri Nagetsa koji su se pojavili u prethodnom periodu. Dogodili su se neki neočekivani porazi. "Do prije dvije nedjelje je bilo dobro, malo smo pali. Ekipa je imala pad, treba da se zabrinemo, ali da razmišljamo o tome kako da se vratimo na način na koji smo igrali. Da li je to energija, taktika ili šta već, do tad je radilo. Dobili smo dva meča u gostima, vidjećemo."

Sa ekipom drži prvo mjesto na Zapadu i ako tako ostane imaće prednost domaćeg terena u doigravanju. "Stvarno igramo dobro kući, samouvjereni smo. U plej-ofu to ništa ne znači, zavisi dosta od protivnika, biće interesantno u doigravanju sigurno. Što se košarke u plej-ofu tiče, malo je drugačija, malo je ista, zavisi kako kad. Hajde da kažemo da je malo drugačije u smislu jačine, fokus igrača je na većem nivou."

Navijači Nagetsa vjeruju da ekipa može daleko da dogura ove sezone. "Ne znam, moja očekivanja su da prvo prođemo prvu rundu, možemo da dobijemo Golden Stejt, Minesotu, Lejkerse, Oklahomu, skor sa njima nije bajan, vidjećemo. Cilj je da idemo polako, rundu po rundu. Imamo šanse, smatram da smo zanimljiva ekipa i da imamo šanse", zaključio je Jokić.

