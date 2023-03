FIBA spremila iznenađenje - na ovakvom parketu JOŠ NIKO nije igrao! Spektakl na Mundobasketu, ovako će sve izgledati!

FIBA je spremila novo, inovativno rJešenje za parket...

FIBA je spremila spektakl, mečevi će se igrati na posebnom parketu - napravljenom od LED stakla! Biće to prvi put da se neko takmičenje igra na ovakvim terenima i to na Svjetskom prvenstvu za košarkašice do 19 godina koje će se održati u Španiji.