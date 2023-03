NIKOLA JOKIĆ IMA JOŠ SEDAM FINALA ZA ISTORIJSKU TRIP-DABL SEZONU: Prije njega uspjela samo dvojica

Najbolji centar na svijetu blizu je uspjeha koji nijedan igrač u istoriji te pozicije nije postigao - tripl-dabl sezone u NBA ligi.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić ne spušta nogu sa gasa, a u finišu ligaškog dijela sezone i njegov Denver je pronašao formu. U roku od samo nekoliko dana isprašili su Janisa i njegov Milvoki kao najbolji tim Istoka, a zatim su na svom parketu srušili Filadelfiju za koju nije nastupio Džoel Embid i sada mnogi ponovo gledaju Nikolu kao prvog favorita za MVP priznanje.

Pored toga što ima šansu da osvoji treću uzastopnu MVP nagradu, Jokić bi ove sezone mogao da postane i tek treći košarkaš u istoriji NBA lige sa tripl-dabl prosjekom. Ukoliko bi se desilo da Nikola uđe u društvo Oskara Robertsona i Rasela Vestbruka koji su za sada usamljeni sa ovakvim poduhvatom, čak bi i najveći krtiičari morali dobro da razmisle o tome ko je imao najbolju sezonu u ligi. A srpski košarkaš uopšte nije daleko od takvog učinka...

Srpski centar je u dosadašnjem toku sezone odigrao 67 mečeva i ukoliko ne propusti nijednu utakmicu do kraja ligaškog dijela taj broj će biti 74. To znači da mu je potrebno minimum 740 poena, skokova i asistencija kako bi imao tripl-dabl prosjek, a Jokić... Pa on je u dvije kategorije već završio posao. Trenutno ima 1670 postignutih poena i 797 uhvaćenih lopti u ovoj sezoni, što znači da će u narednim mečevima fokus biti na asistencijama za saigrače.

Na prvih 67 mečeva u sezoni Nikola jokić je zabilježio 664 asistencije saigračima i ukoliko želio da juri statistiku jasno je šta će pojačati u narednih sedam utakmica. Da bi ispisao istoriju NBA lige i napravio rezultat koji može da bude presudan u borbi za treće uzastopno MVP priznanje, Jokiću je na narednih sedam mečeva potrebno 76 asistencija, odnosno nešto manje od 11 po meču!

Denver će u tom nizu igrati protiv Nju Orleansa, Finiksa, Golden Stejta, Hjuston, ponovo Finiksa, Jute i Sakramenta. Neće biti lako, raspored mu ne ide na ruku jer ekipa mora da putuje na četiri gostovanja, ali bi uspjeh mogao da bude ogroman pa se nadamo da će najbolji srpski košarkaš biti u pravoj formi za ove mečeve, a da će njegovi saigrači pogađati nakon što ih on uposli.