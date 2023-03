Embid provocira Jokića!? MOGU I JA DA NABIJAM STATISTIKU! Intervju napravio haos: Ne interesuje me MVP, ali me NE VOLE!

Džoel Embid pričao je o Nikoli Jokiću i MVP nagradi.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić osvojio je dvije uzastopne MVP titule i na putu je da dođe do priznanja i treći put u nizu. Međutim, poslije odličnih igara Džoela Embida i nešto slabijih rezultata Denvera je centar Siksersa postao prvi favorit u posljednjih nekoliko nedjelja. Sada se oglasio i on i novim intervjuom napravio je haos, djeluje da je namjerno prozivao Jokića.

Srbina su pojedinci optuživali da "budži statistiku", pa je baš takve izraze koristio i Džoel aludirajući na meč sa Čikagom u kom je odigrao samo 16 minuta zbog lakše povrede i upisao 12 poena, uz po sedam skokova i asistencija.

"Sve ide prirodno za mene. U meču protiv Bulsa (odigranom 22. marta) mogao sam lagano da nabijem statistiku da sam to htio. Mogao sam da se vratim na teren, da upišem tripl-dabl i da dam 30 i više poena ili šta god, ali me to ne zanima. Mentalno sam došao na drugačiji nivo i zanimaju me samo pobjede. Ponavljam, pobjede, pobjede i pobjede, to me jedino interesuje, ako uz to dođe MVP priznaje, super, ako ne, u redu je", kaže Embid za "Atletik."

Tvrdi da je promijenio način razmišljanja.

"U posljednje dvije sezone ne osjećam kao da sam jurio tu MVP nagradu, ali je to stalno bilo u mojim mislima. Zbog toga sam na početku sezone, kada je Tejtum krenuo da dominira sa Bostonom, rekao njemu da ne treba da se fokusira na to priznanje, već na njegov tim i na pobjede i da će ostalo doći. Imam drugačiji pristup ove godine, možda sam mogao već da imam to jedno MVP priznanje, nije se desilo i ne treba da se fokusiram na to. Jedini način da dobijem zasluženo poštovanje je da osvojim titulu. Samo želim da budem zdrav u plej-ofu. Idem postepeno, dominiram i u napadu i u odbrani i kada razmišljaš o pravim stvarima i o pobjedničkoj košarci i radiš, onda šta treba da se desi, desiće se."

Za razliku od Nikole, on u timu ima superstara u vidu Džejmsa Hardena.

"Kada Harden ne igra, onda ja uzimam neke druge obaveze poput orgnaizacije igre. Imam uz sebe najboljeg plejmejkera na svijetu - Hardena. Nema potrebe da ja dodajem loptu saigračima i da pozivam akcije, volim da poentiram i Džejms mi u tome mnogo pomaže. Ako on nije na terenu, onda ja radim takve stvari i kada smo počeli da razumijemo neke stvari sve je postalo mnogo bolje."

Složio se sa nedavnom izjavom Janisa Adetokumba oko kriterijuma za MVP titulu.

"Kriterijumi se mijenjaju i to je činjenica. Ako pričamo o posljednje tri sezone u kojima sam bio jedan od kandidata, onda se vidi to. U prvoj je razlog bio što nisam odigrao dovoljno utakmica, prošle godine sam odigrao dovoljno, boi najbolji strijelac u ligi i Nikola je dobio nagradu, zasluženo potpuno. Međutim, osvojio je sa šestog mjesta na Zapadu. Onda ove godine sam ja najbolji strijelac, radim sve ove stvari i defanzivno i treba da budem u najboljem defanzivnom timu na kraju sezone. Mislim, ne zanima me to stvarno, ali svake godine ima neki razlog. Onda se dodaje neka analitika koja nema smisla. Ako gledate mečeve, možete lako da vidite ko nije dobar u odbrani, ali analitika može da vam kaže da je najbolji baš u tome. Ne pravim ja ta pravila niti biram kriterijume, jasno je da su ljudi ti koji odlučuju."

Tvrdi Džoel da ga mnogi ne vole.

"Ljudi misle da sam lud, ali stvarno vjerujem da me mnogi ne vole i prihvatio sam to. Biću taj loš momak, navikao sam da budem autsajder. Kada ostavim košarku želim da me ljudi gledaju, hajde da ne kažem najbolji ikada, jer ima mnogo ljudi koji su osvojili mnogo titula, neki su bili u samo jednom timu, imali prave saigrače, ali kada se penzionišem želim da svi kažu - bio je čudovište, ofanzivno i defanzivno. Zato igram, za poštovanje. Ako gledate moju karijeru sada i ono kako je izgledalo na početku, sada sam ofanzivno na nivou beka."

Za kraj je dobio pitanje o ovoj sezoni, odnosno da li je ovo godina u kojoj će sve osim titule biti neuspjeh za Filadelfiju.

"Ne razmišljam na taj način, zašto bih sebi stavio tu presiju da moram da osvojim titulu. Nisam čak ni blizu vrha te liste, nisam dvostruki MVP, nisam do sada bio član prve Ol-star NBA petorke, nisam osvojio ništa. Zašto je pritisak na meni da uradim nešto kada ima mnogo tih drugih koji imaju nagrade i ništa nisu uradili", zaključio je Embid.