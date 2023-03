Nurkić o reprezentaciji BiH: "Na Eurobasketu mi je bilo važno da ne budemo vreća za napucavanje, vidite da je cirkus"

Jusuf Nurkić i Džanan Musa govorili su o reprezentaciji BiH i nastupu "zmajeva" na Eurobasketu.

Izvor: Profimedia

Košarkaš BiH Jusuf Nurkić gostovao je na Areni sport u emisiji "NBA Arena". Centar Portlanda je tom prilikom govorio o našoj reprezentaciji.

Nurkić je naglasio kako nam nedostaje sistem koji će podržati sve sportiste na državnom nivou bilo individualne ili kolektivne.

"Svake godine isto, zadnjih 29 godina. Najviše što nam nedostaje, da imamo sistem kao sve zemlje u regionu. Dajte nam da igramo, da reprezentujemo građane, nikad nisam imao problem, ljudi žele da kažu ovo ili ono, ali dajte nam sistem koji će na državnom nivou podržati sve sportiste, individualne i kolektivne", rekao je Nurkić pa dodao:

"Na Eurobasketu mi je bilo najvažnije kako ćemo izgledati, a ne koga možemo pobijediti. Samo da ne budemo vreća za napucavanje u sportskom žargonu. Sve vrijeme sam potrošio objašnjavajući saigračima da je najvažnije kako ćemo igrati zajedno. Ako imate fizikalije, možete igrati sa svima, a mi smo ih imali. Da li smo mogli igrati malo drugačije, to je stvar trenera koji je došao dvije sedmice prije utakmice. Ne možete očekivati uspjeh, koliko god želite da to ne utiče, to utiče. Ako znate dovoljno o sportu, vidite da je to cirkus", poručio je Nurkić.

Drug bh. košarkaš, Džanan Musa, je takođe govorio za Arenu sport. Kao i Nurkić i on je pomenuo reprezentaciju BiH.

"Ja bih volio da je sva struktura oko reprezentacije drugačija i da shvatimo da je reprezentacija nešto što jedino imamo u našoj zemlji. Nestala je euforija koju mi moramo stvarati kroz uspjehe. Ne Eurobasketu smo dali sve od sebe, ali nam je nestalo snage u posljednjoj utakmici protiv Litvanije. Pričao sam sa Nurkićem nakon Eurobasketa, treba da budemo ponosni i na momke i na nas. Kad pogledate druge igrače i nas, mislim da naši igrači treba da igraju u većim klubovima, ali smo napravili strašno dobar rezultat", rekao je Musa.