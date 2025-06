"Novak Đoković može do titule na Vimbldonu"

Džimi Konors vjeruje da Novak Đoković može da osvoji titulu na Vimbldonu. Objasnio je i detaljno zbog čega ima takvo mišljenje.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je poslije poraza u polufinalu Rolan Garosa na konferenciji istakao da vjeruje da su mu najbolje šanse za grend slem titulu na Vimbldonu. Trećem grend slemu sezone koji se igra na londonskoj travi (od 30. juna do 13. jula). U to vjeruje i Džimi Konors.

Novak je u Ženevi osvojio 100. titulu, a više imaju samo Rodžer Federer (103) i Konors koji je na vrhu sa 109. Čovjek koji ima najviše titula ima apsolutno povjerenje u najboljeg igrača svih vremena i ubijeđen je da bi u Engleskoj mogao da podigne 25. grend slem trofej u karijeri.

"Naravno da može. Zašto da ne? Njegov učinak na svim podlogama na slemovima je nevjerovatan, budimo iskreni. Sigurno da bi Novak, zbog samopouzdanja, volio da je pobijedio Janika Sinera i igrao u finalu Rolan Garosa, ali stalno ponavljam da nije lako igrati protiv ovih mlađih momaka. Posebno kada morate da igrate na tri dobijena seta", objasnio je Konors u svom podkastu.

"Hoće djeci da kažu - pobijedio sam Novaka"

Ima puno povjerenje u Srbina, ali je pričao i o dvojici momaka koji su odigrali najluđe finale u Parizu - Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

"Kod Novaka se ne radi o mečevima koje dobiješ sa 6:4 u petom ili 7:5 u četvrtom setu, već o mečevima koji slijede i koji te iscrpe prije četvrtfinala ili polufinala, gdje treba da igraš svoj najbolji tenis i da ne osjećaš toliko umor. To se dešava svim sportistima, kako stariš, onda dolazi do zamora, posebno kada igraš protiv Sinera ili Alkaraza, momaka koji tek prave svoje ime. Mnogi od njih žele da pobijede Novaka, kako bi jednog dana mogli da kažu svojoj djeci kako su ga dobili na Vimbldonu. To je za njih velika stvar", zaključio je Konors.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković se pozdravlja sa publikom na Rolan Garosu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)