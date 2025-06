"Kad sam izgubio od Sinera, shvatio sam": Đoković se kaje jer nije poslušao Gorana Ivaniševića

Novak Đoković žali jer nije poslušao savet koji mu je dao nekadašnji trener Goran Ivanišević. Tu lekciju naučio je u bolnom porazu od Janika Sinera u polufinalu grend slema

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (38) nema kajanja zbog odluka koje je donosio kroz karijeru, ali ipak žali jer nije poslušao važan savjet bivšeg trenera Gorana Ivaniševića (53) da više odmori pred start sezone 2024.

Bilo je to na kraju 2023. godine, u kojoj je ostvario istorijske uspjehe, kada mu je Ivanišević savjetovao da odmori i "napuni baterije", ali je Đoković odlučio suprotno. I nije bio u pravu.

"Uvijek pravimo greške i nemam kajanja ni zbog čega, jer vjerujem da se sve događa sa razlogom. Ipak, postoje momenti kada mislim da sam mogao nešto drugačije. Imao sam tu jako dugu sezonu, krunisanu sa tri grend slema, 'Brojem jedan' u 35. godini, nagradom za najboljeg sporistu... Ali previše brzo sam ušao u novu sezonu", rekao je Đoković u emisiji "Neuspjeh prvaka" sa Slavenom Bilićem.

"Goran mi je bio trener i previše rano sam se te sezone obavezao da ću igrati 'Junajted kup'. Nije se slagao sa tim poslije intenzivne sezone. Htio je da igram nešto prije Australijan opena, ali htio je da imam pauzu i bio je u pravu. Moja je odluka bila da igram za srpsku reprezentaciju, što je jako rijetka situacija, jer nemamo često timske turnire, takmičenja, i bilo mi je to interesantno. Druženje, atmosfera, uvijek me je to inspirisalo", kazao je on.

"Bio sam na terenu protiv Sinera, a kao da nisam"

"Međutim, prvi meč sam igrao 30. decembra, a završio sam prethodnu sezonu 1. decembra. Imao sam manje od četiri sedmice da odmorim i spremim se. To je trenutak u kojem sam mogao drugačije, nisam i u redu. Tako je, kako je. Stvarno je došlo do zasićenja, nisam odmorio i napunio baterije, već krenuo u novi grend slem".

Grešku je shvatio u polufinalu protiv Janika Sinera (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).

"Stigao sam do polufinala grend slema (Australijan opena) i izgubio od Sinera. Bio sam na terenu, a kao da nisam. Bio sam na terenu, a potpuno odsutan. Tu sam shvatio da sam se ispraznio. Ali ne za taj turnir, već stvarno. Počeo sam da sebe tražim u drugim stvarima, poslovima, aktivacijama u kojima osjećam malo više zadovoljstva. Postavljao sam sebi pitanje - zbog čega nastavljam ovo da radim i da li osjećam užitak i zadovoljstvo da ovo radim i dalje, nakon svega što sam postigao?"

Ivanišević i Đoković rastali su se u proljeće 2024, poslije pet godina saradnje i devet osvojenih grend slemova.

Lekciju je naučio od Federera

Novak otvoreno priznaje da je od šest godina starijeg Rodžera Federera učio kroz karijeru kako da napravi raspored svojih aktivnosti tokom sezone.

"Federer mi je dosta pomogao u tome, indirektno. Njega sam gledao, kako pravi svoj raspored i dosta sam učio od njega u tom smislu. Pomoglo mi je da znam kada da tempiram formu, kada da uzmem pauzu kada bi trebalo. Pravio sam greške, uzimao pauze kada nije trebalo, ali većinom sam pravio ispravne odluke i to mi je omogućilo da osvojim grend slemove"

Velika pomoć od Ivana Ljubičića

Legendarni hrvatski teniser Ivan Ljubičić takođe je davao Novaku važne savjete.

"Ivan Ljubičić je dijelio sa mnom trenera Rikarda Pjatija kada sam imao 17, 18 godina. Pomogao mi je mnogo, ne samo oko igre, već oko detalja koji su nam krucijalni. Na primjer, koje žice da koristim. Koji šablon žica, koji reket, njega sam slušao, jer je čovjek treći na svijetu, u vrhu i ako neko zna - zna on i vjerujem mu. Dijelili smo trenera, putovali smo često, trenirali i zahvalan sam mu što je bio toliko otvoren prema meni, da podijelimo informacije. Nije morao. Velika većina neće, jer je*i ga, konkurencija smo. Mladi si ti, ali sutra se 'otimamo oko hrane'. Trebalo bi biti radoznao i pitati pitanja koja su neugodna, ali kako da znaš ako ne pitaš?", kazao je Đoković.

