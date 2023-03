VIDEO: NOVAK "JEDVA" IZAŠAO IZ PIONIRA! Ono što je uradio poslije meča Zvezde mnogi će ZAUVIJEK pamtiti...

Novak Đoković je još jednom pokazao kako vrhunski sportista treba da se ponaša, iako to ne čine svi.

Izvor: Twitter/KalabasterJak/Screenshot

Novak Đoković iskoristio je slobodno veče da pogleda meč Crvene zvezde u Evroligi i donio joj je sreću pošto je ekipa Duška Ivanovića slavila ubjedljivo protiv Valensije (92:73). Kao i obično, gdje god da se pojavi, Novak Đoković izazove veliku pažnju, a tako je bilo i ovoga puta u hali "Aleksandar Nikolić", gdje je krišom pokušao da počasti momka koji je sa drugarima u beogradskom parku pronašao njegovu karticu.

Naravno, nisu oni bili i jedini koji su željeli da se fotografišu sa Đokovićem za uspomenu, na stotine njih je sa osmijehom izašlo iz hale poslije meča iz dvostrukog razloga, što samo govori koliko strpljenja ima srpski as...

Ludnica za selfi sa Novakompic.twitter.com/Osa95AtndE — Kalabaster (@KalabasterJak)March 29, 2023



Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se da je Novak Đoković apsolutno svakome ko je prišao i tražio da se fotografiše, bez obzira na godine, ispunio želju. Nije to ništa novo za njega, na svakom turniru na kome učestvuje uvijek odvoji dosta vremena za navijače pošto je više puta isticao da je to njegova dužnost kao poznatog sportiste, sa čim se mnoge njegove kolege ne bi složile jer uvijek imaju "neki izgovor" da to izbjegnu.

Tako je Đoković toliko dugo ostao na parketu hale "Aleksandar Nikolić" da je vjerovatno među posljednjim navijačima sa utakmice stigao kući, ali je bar obradovao toliko njih da je vrijedilo.