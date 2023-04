Crno-bijeli pomjeraju granice, Željko objasnio kako: Estonci, tajni agenti...

Kada Partizan igra u Areni - padaju rekordi. Rekordi koje je sam Partizan zajedno sa svojim "grobarima" postavio!

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao Real Madrid, a navijači crno-bijelih su opet uspjeli da budu veća tema od svojih ljubimaca. Kao i svaki put poslije utakmice Željko Obradović je pričao o tome da je "nevjerovatno šta rade navijači Partizana", ali kada se pogledaju suve brojke i statistike tek postane jasno šta se svake sedmice dešava u "Beogradskoj areni".

Na meču sa Real Madridom je bilo 20.068 navijača i kada se doda i ovaj meč Partizan sada ima deset najgledanijih mečeva u istoriji Evrolige! Da, dobro ste shvatili, Top 10 utakmica sa najviše navijača u istoriji Evrolige djelo je Partizana i naravno, njegovih "grobara".

Najgledaniji meč Evrolige ikada je duel Partizana sa Panatinaikosom iz sezone 2008/09 kada je 22.567 navijača došlo da podrži svoj tim! Zatim slijedi meč sa Real Madridom iz sezone 2013/14 kada je na tribinama bilo 21.374 "grobara", a potom i utakmica sa Makabijem iz Tel Aviva u sezoni 09/10 sa 21,367 navijača. Četvrto mjesto na listi drži duel Partizana i CSKA iz Moskve sa 21.352 navijača (sezona 08/09), a peto utakmica sa Makabijem iz sezone 09/10 - 20,783 navijača. A zatim slijedi niz spektakularnih mečeva iz ove sezone!

Najviše navijača ove sezone bilo je upravo protiv Reala - 20.068, potom protiv Barselone 20.041, pa protiv Olimpijakosa 20.003. Zatim slijede mečevi sa Fenerbahčeom i Makabijem - 19.661 i 19.011 navijača na tribinama Beogradske arene! Zato i ne čudi ona izjava Marija Hezonje zbog koje je dočekan ovacijama u Beogradu, a ona glasi: "Partizan? To je moja najdraža ekipa od svih ovde, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća!"

Sam Željko Obradović nijednom ove sezone na konferencijama za novinare nije propustio da se zahvali navijačima i istakne koliko su oni bitni za ovaj tim, a kada je na meču sa Olimpijakosom na tribinama bilo 20.003 navijača, posebno je bio inspirisan.

"Možda bi bilo bolje da je bilo 20.007 da se neki tajni agent ušunja. Rekord i to je nevjerovatno šta navijači rade. Ja sam danas bio slučajno na ručku i sjela su pored mene četiri momka i tražili su da se slikaju sa mnom, Ljudi su došli iz Estonije. četvorica momaka 25 godina. Iz Estonije! Ja opet ponavljam, jutros je momak prije treninga bio: "Ja sam rodom iz Kraljeva živim u Njemačkoj i dolazim na svaku utakmicu ovdje. Da ne pričam o ovima iz Grčke koji su došli specijalno za ovaj meč, navijačima iz Francuske, Španije, da ne nabrajam, ponosni sam na to. Hvala svima koji dolaze da gledaju Partizan i ovim dobrim ljudima koji prave atmosferu. Mislim da cijela hala pravi atmosferu, a hvala i ovima što prave koreografije, bili su fenomenalni, nek nastave to, nek prave atmosferu i podržavaju igrače, oni su to zaslužili", istakao je Obradović, pa poentirao: "Vjerovatno ovo što žive ove godine uz ove navijače je nešto specijalno. Nemam nikakvu dilemu da će oni ovo da pamte cijeli život. Kao što ću ja da pamtim. Ja ću ovo da pamtim cijeli život. Ovo je nevjerovatno. Ne znam koliko ljudi to shvataju. Ako ja znam koliko me ljudi zove za karte, koliko imam problem sa time, tako da, ponos na sve to što se dešava."

Top 10 najposjećenijih utakmica u Evroligi ikada:

Partizan - Panatinaikos 22.567 (08/09)

Partizan - Real Madrid 21.374 (13/14)

Partizan - Makabi 21.367 (09/10)

Partizan - CSKA 21.352 (08/09)

Partizan - Makabi 20.783 (09/10)

Partizan - Real Madrid 20.068 (22/23)

Partizan - Barselona 20.041 (22/23)

Partizan - Olimpijakos 20.003 (22/23)

Partizan - Fenerbahče 19.661 (22/23)

Partizan - Makabi 19.011 (22/23)

Sada, kada se čeka Top 8 jedno je sigurno, na ovoj listi će biti promjena i sljedeći meč koji uđe na nju biće takođe Partzanov.