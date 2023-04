Otac Dantea Egzuma za MONDO je pričao svom sinu, Partizanu, navijačima...

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Dante Egzum (27) je pokretačka snaga Partizana. Kada je on u svojoj zoni, malo ko može da ga zaustavi. Posebno kada je u pitanju prodor i igra na niskom postu, uz to je popravio i šut u posljednje vrijeme i to pokazuje i po dominaciji na terenu. Imao je i posebnu podršku u prethodnih nekoliko utakmica, tu je bio njegov otac Sesil (60). Uz sina je bio i na meču protiv Real Madrida i gledao je ubjedljivu pobjedu (104:90).

Po završetku utakmice je čekao Dante u hodniku "Arene" i na pitanje MONDA za kratak razgovor odgovorio je "Da", sa širokim osmijehom. "Prvi put sam u Beogradu", izgovara Sesil dok se u pozadini čuju trubači i pjesme navijača koji strpljivo čekaju ispred dvorane da igrači izađu za fotografije i autograme.

Oduševljen je Srbijom, glavnim gradom i mečevima crno-bijelih. "Volim mnogo ljude ovdje, navijače, uživao sam na utakmicama. Strast je neverovatna, nikada nisam vidio da publika ovoliko voli tim i kada pobjeđuje i kada gubi."

Dante je već postao jedan od miljenika navijača. "Mnogo mi se dopada što ga publika voli. To samo znači da je srećan ovdje i da su ljudi srećni što je on tu."

Voljeli bi i oni da Egzum ostane na duže staze u crno-bijelom dresu. "Mnogo zavisi od kluba, vidjećemo", smije se Sesil dok komentariše tu mogućnost.

Vidi opis Dante da ostane u Partizanu? Zavisiće i od toga! Egzumov otac za MONDO: Nikada ovako nešto nisam vidio! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Srpski tim nadomak je plasmana u top8, treba samo da "ovjeri" prolaz u naredna dva kola, može to da učini sa jednom pobjedom u dva meča ili sa jednim porazom Baskonije ili Žalgirisa. "Smatram da Partizan daleko može da dogura. Ukoliko pokaže ovakve partije, kao što je učinio protiv ovih najboljih timova u ligi, sve je moguće. Plan je bio da ostanem do 20. aprila, ali ću zbog plej-ofa izgleda morati da pomjerim let."

Sesil je igrao na univerzitetu "Sjeverna Karolina" sa legendarnim Majklom Džordanom, zajedno su osvojili titulu 1982. godine u NCAA ligi. S obzirom na to da je imao i košarkašku karijeru, pitali smo ga da uporedi atmosferu na utakmicama u kojima je igrao sa "Arenom". "Vjerovatno je slično ovome bilo u utakmici protiv Džordžtauna, tada je bilo 64.000 ljudii na tribinama, bilo je baš bučno. Međutim, ovo ovdje je baš posebno, svi su zajedno, svi podržavaju jedan tim."

On je draftovan 1984. godine od strane Denvera u devetoj rundi, ali nikada nije zaigrao tamo. Karijeru je gradio u Australiji. Za kraj je upitan o srpskim igračima u NBA ligi, prvenstveno o Nikoli Jokiću koji blista u Nagetsma. "Razvijaju se odlično, nadam se da će nastaviti da napreduju", izgovorio je Sesil Egzum u momentu dok su pored njega prošli Aleksa Avramović i Alen Smailagić. "Propustio sam jednog momka, nisam stigao da čestitam tom mladiću na pobjedi", dobacio je Egzum za kraj razgovora za MONDO.