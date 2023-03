Trener Barselone posebno govorio o Danteu Egzumu.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/MN Press

Trener Barselone Šarunas Jasikevičijus govorio je poslije pobjede svog tima protiv Partizanai o najboljem igraču crno-bijelih, Danteu Egzumu. Australijanac je prošle godine igrao upravo za Barsu pod vođstvom Litvanca, pa je "Šaras" bio upitan da li žali zato što ga nije zadržao u Španiji.

"Što se tiče Dantea, nema žaljenja. Nismo imali šansu da ga zadržimo. Uz situaciju kluba koja nam je bila jasna - poslije veoma dobre prve sezone, igrači poput njega u drugoj sezoni naprave iskorak. On je veliki radnik, sa sjajnim umom, ima sve kvalitete, trenira ga najbolji trener i napredovaće cijele sezone, kao što napreduje i poboljšava sve igrače. Kada ubacuje trojke, onda je skoro nezaustavljjiv. Teško je stati tada ispred njega i danas je imao još jedan sjajan nastup", rekao je Jasikevičijus.

Egzum je u utakmici Partizan - Barselona još jednom zablistao u crno-bijelom, ubacio 24 poena i upumpavao ogromnu energiju i na teren i na tribine.

Ipak, i on i ostatak tima nisu izdržali do kraja utakmice, pa su inspirisani Nikola Mirotić i Nikolas Laprovitola ipak odveli Barsu do važne pobjede u borbi za vrh tabele i što bolji plasman pred plej-of Evrolige. Pogledajte kako je izgledao meč:

Vidi opis "DANTE EGZUM? NISMO MOGLI DA GA ZADRŽIMO!" Jasikevičijusa pitali kaje li se što Partizanov as nije ostao kod njega! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!