Htio ga Partizan poslije 8 minuta u NBA, sad će napasti crno-bijele: On je Sašino tajno oružje!

U NBA je odirao dva meča i ukupno osam minuta za Sakramento, a sada protiv Partizana hoće da se vrati u postavu Monaka!

Imao je ponude u NBA ligi, mogao je da bira između nekoliko timova, ali je ipak odlučio da se vrati u Evropu na poziv Saše Obradovića! Nekadašnji MVP FIBA Lige šampiona Čima Moneke bio je čak u jednom trenutku i na radaru Partizana, a sada bi mogao protiv crno-bijelih da zaigra u Top 8 Evrolige!

Prošao je veliki put od otkaza u drugoj ligi Francuske, preko Lige šampiona do NBA, pa na kraju do igranja u Evroligi gdje je čak bio i MVP 28. kola takmičenja. Sada kao igrač Monaka kaže da je u Evroligi drugačije, ali i teže nego u NBA!

"Teško je ovdje igrati, uloge su drugačije, treneri su drugačiji i sve je drugačije nego u NBA. Timovi se mnogo razlikuju i teško je to uporediti", rekao je on, a onda otkrio da je pored ponude Sakramento Kingsa za koju se odlučio imao i još dvije NBA ponude:

"To su bili Juta Džez i Minesota Timbervulvsi. Mislim da je na kraju to upalilo, jer da nije bilo toga ne bih bio ovdje. Naučio sam se skromnosti od Domantasa Sabonisa jer je on na zemlji, a Ol-Star je i milioner. Jedan je od ljudi koje najviše cijenim", rekao je o svom NBA putovanju.

Sada bi Čima Moneke koji je bio povezivan sa Partizanom mogao da napravi problem crno-bijelima! Naredni meč u Evroligi crno-bijeli igraju upravo sa Monakom i to u petak, a MVP 28. kola Evrolige će biti jedan od aduta Saše Obradovića. Protiv Baskonije je imao 14 poena i 13 skokova, a onda je nestao iz rotacije, da li je ovo vrijeme da se vrati?

