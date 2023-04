Kada kreće borba za titulu u ABA ligi? Partizan je u Top 8 Evrolige - evo šta to znači za raspored i plej-of!

Plej-of ABA lige počeće prema planu, bez obzira na plasman Partizana u Top 8 Evrolige.

Partizan je prošao u Top 8 fazu Evrolige i trenutno čeka protivnika u četvrtfinalu. Posljednje kolo riješiće sve dileme oko naredne runde elitnog takmičenja, pa se postavlja pitanje - šta će biti sa plej-ofom ABA lige? Odnosno, hoće li zbog uspjeha crno-bijelih doći do dodatnog pomjeranja?

Prema nezvaničnim saznanjima MONDA odgovor je ne. Doigravanje u regionalnom šampionatu počeće prema unaprijed predviđenom planu, 29. ili 30. aprila. Zbog odlaganja utakmica je prvоbitni plan pomjeren za oko nedjelju dana i čelnici ABA lige nemaju u planu novo odlaganje. Evroligaški mečevi igraju se tokom nedjelje, tako da vikendi ostaju slobodni za abaligaške okršaje.

Plej-of Evrolige počinje 25. aprila i najkasnije se završava 10. maja. Prema nezvaničnim saznanjima MONDA do novog oglaganja će doći samo u slučaju da Partizan prođe na fajnal-for Evrolige u Kaunas (od 19. do 21. maja). Uz to treba napomenuti i da će se mečevi četvrtfinala ABA lige igrati na nedjelju dana.

Ostalo je još da se odigraju i odloženi mečevi, pa tako do kraja ABA lige Partizan ima još tri utakmice (Igokea, Zadar i Budućnost), Crvena zvezda četiri (Borac, Split, Mornar, Cedevita Olimpija). Tim Željka Obradovića prvi je na tabeli i tu će ostati ako dobije sva tri preostala meča, dok ekipa Duška Ivanovića mora da dobije sva četiri duela i da se nada kiksu glavnog rivala da bi došla do vrha i prednosti domaćeg terena. Vodiće se velika borba do samog kraja.

Podsetimo, promijenjen je i format ABA lige, pa od ove sezone najboljih osam ide dalje. Tako u četvrtfinalu prvi igra sa osmim, drugi sa sedmim, treći sa šestim i četvrti sa petim. U polufinale ide tim koji prvi ostvari dvije pobjede. Isto važi i za polufinale, igra se na dvije pobjede, dok će u finalu za trofej biti potrebna tri trijumfa. Titulu brani Crvena zvezda.

