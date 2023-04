Željko upozorava pred PAO - ne smijemo tako da razmišljamo!

Željko Obradović pričao je sa novinarima pred meč sa Panatinaikosom.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Panatinaikos u poslednjem meču regularnog dijela Evrolige. Obezbijedio je plasman u top8 fazu takmičenja i u rasprodatoj "Areni" dočekuje grčki tim koji je odavno izgubio sve šanse za prolaz. Iz kluba su prije meča apelovali na navijače i obavijestili sve da će kontrole biti pojačane.

Željko Obradović oprezno ulazi u predstojeći duel sa "zelenima". "Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu do sada. Nama je važan meč i igraćemo sa željom da odigramo dobro i da pobijedimo. Znamo da će dvorana ponovo biti puna, protiv tima koji po svemu onome kako izgleda tim koji imaju ne zaslužuje tu poziciju na tabeli. To je ono od čega moramo da krenemo, da ne razmišljamo na taj način već da ih prihvatimo kao najozbiljnijeg mogućeg protivnika. I tako smo se i spremali", rekao je Obradović.

Danilo Anđušić vjeruje da crno-bijeli mogu da upišu trijumf. "Vjerujem da je sigurno važna utakmica jer može da odluči na koga idemo u plej-ofu. Mislim da možemo da stignemo do pete pozicije, to ćemo saznati večeras. Želimo da završimo regularni dio sezone pobedom pred našim navijačima. Panatinaikos kao ekipa je odavno izgubila šanse za plej-of. Možda je to njima olakšavajuća okolnost, s obzirom da igraju bez ikakvog pritiska, znači da su samim tim opasniji. Svakako imaju sjajan tim i sjajna imena u timu bez obzira na njihovu poziciju na tabeli. Neće biti nimalo lako, ali vjerujem da možemo do pobjede, da završimo na pravi način i da ovim ljudima priredimo još jednom dobru košarku", zaključio je Anđušić.