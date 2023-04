Partizan su htjeli da izbjegnu u Evroligi! On će posljednji testirati crno-bijele pred Top 8: To ime dovoljno govori!

Partizan prije plej-ofa ima važan meč u ABA ligi, za "ovjeru" prvog mjesta i prednost domaćeg terena kroz plej-of. Ovako trener rivala crno-bijelih vidi ekipu Željka Obradovića.

Budućnost je dočekala novog trenera, Petra Mijovića. Crnogorski stručnjak naslijedio je srpskog šefa struke Vladu Jovanovića koji je otišao poslije šok-poraza od Borca u Podgorici, a prvi meč pod vođstvom novog trenera Budućnost će igrati protiv Partizana u petak od 19 časova, takođe u "Morači".

"Prvi utisak je jako pozitivan, ekipa je reagovala jako dobro što se treninga tiče. Taj momenat za upoznavanje je protekao iznad mojih očekivanja, s obzirom na cjelokupnu situaciju koja se dogodila prethodne nedjelje. Raduje me da sam vidio potreban entuzijazam kod momaka. Poslije poraza od Borca i svega što se događalo, čini mi se da su se momci pojavili u boljem raspoloženju nego što sam očekivao", rekao je Mijović u prvom obraćanju novinarima.

Iako mlad trener, rođen 1982, Mijović ima zavidan staž dugačak već dvije decenije. Vodio je Budućnost prvi put u proljeće 2019. kao vršilac dužnosti poslije odlaska Jasmina Repeše, a potom je njegov drugi mandat trajao od oktobra te godine, nakon rastanka kluba sa Slobodanom "Piksijem" Subotićem. U januaru 2021. otišao je iz Podgorice i vodio Šlonsk iz Poljske, mađarski Atomeromu, prošlog ljeta postao je koordinator mladih selekcija Studentskog centra, a sada se vratio na najveću regionalnu scenu. A prvi izazov biće mu trenutno najteži, jer u "Moraču" stiže lider ABA lige i učesnik plej-ofa Evrolige, Partizan.

"Ime našeg prvog protivnika u petak dovoljno govori, a nadam se da ćemo da budemo spremni da se borimo i da se iz te borbe i maksimalne energije i koncentracije napravimo za sebe što bolji rezultat. Za ovu ekipu znam da je jako dobro trenirala, da je to Vlado radio na izuzetnom nivou i da je bila posvećena. Ta linija treninga i utakmice nije uvijek bila izbalansirana i nisu uspjeli da u kontinuitetu igraju na način na koji treniraju, prevashodno kad je energija u pitanju. Partizan je izuzetno zahtjevan protivnik, koga su evroligaši pokušali da izbjegnu u četvrtfinalu plej-ofa i jednostavno, ispred nas je ogroman izazov, bez obzira na to što meč nema takmičarski značaj za nas. Motiva neće faliti. Pokušaćemo da se prikažemo u što boljem svjetlu", rekao je Mijović.

Šta će biti njegov cilj u Budućnosti do kraja sezone? "Cilj je po meni imperativno da se prođe Mega u četvrtfinalu, to je jasno već sada, da u polufinalu probamo da što skuplje prodamo svoju kožu i da osvojimo domaće prvenstvo. To sam postavio ispred sebe, ispred tima i što se nadam da je ostvarivo. Takođe, želim da zaslužimo da vratimo ljude koji vole ovaj klub u halu, da bez obzira na ishod utakmice protiv Partizana zaslužimo da dođu i protiv Mege. Da ne dođu zbog kvaliteta protivnika, već zbog toga kako smo se mi predstavili. Tu želju, da Morača bude puna, stavio bih u rangu za navedenim željama da uđemo u polufinale ABA lige i sa osvajanjem domaće lige", dodao je crnogorski trener.

Duel protiv Budućnosti biće prvi i jedini meč crno-bijelih pred početak plej-ofa Evrolige i njihovog gostovanja Realu u Madridu 25. aprila, na početku niza mečeva sa plasmanom na Fajnal-for kao ulogom.

