MEGA VLADA ABA LIGOM! Treća titula u nizu, srušili Crvenu zvezdu u finalu!

Juniori Mege ponovo osvojili juniorsku ABA ligu

Izvor: MN PRESS

Juniori Mege treći put uzastopno osvojili su U19 ABA ligu, pobjedom u finalu završnog turnira u Laktašima protiv Crvene zvezde Meridianbet, 94:81 (24:13, 23:25, 22:27, 25:16). Izabranici Dragoljuba Avramovića donijeli su klubu još jedan regionalni trofej u juniorskom uzrastu, tako što su sredinom poslednje četvrtine stekli dvocifrenu prednost i nisu je ispuštali do kraja.

Filip Jović iz Mege bio je najkorisniji igrač finalnog susreta sa 26 poena i 10 skokova, uz indeks korisnosti 34. Andrija Jelavić je dodao 20 poena, uz 13 skokova za indeks 30, dok je do dabl-dabla došao i Nikola Đurišić sa 23 poena i 10 asistencija. Dvocifren na kraju i Timotej Malovec sa 20 poena.

U ekipi Zvezde najefikasniji je bio Andrija Vuković sa 21 ubačenim poenom, uz sedam skokova, a najveći talenat crveno-beijlih Nikola Topić ubacio je 20 poena, uz 10 asistencija i četiri skoka, ali i loš šut za tri poena (0/7).



Na ovom turniru treće mjesto pripalo je igračima Igokee m:tel, koji su ranije tokom dana savladali Cedevita Olimpiju.

Mega MIS: Aleksa Milenković, Andrija Jelavić 20 (13 sk, 30 in), Asim Đulović 3, Bogoljub Marković, Andrej Mušicki 2, Urban Kroflič, Nikola Đurišić 23 (10 as, 27 in), Danilo Dožić, Ognjen Srzentić, Filip Jović 26 (10 sk, 34 in), Abdraman Sibi, Timotej Malovec 20

Crvena zvezda Meridinabet: Vuk Drobnjaković, Relja Radovanović, Filip Radaković 6, Lazar Gačić 12, Strahinja Lukić, Lazar Gagić 9, Lazar Đoković 8, Pavle Mišić, Vasilije Dabić, Aleksa Davidović 5, Ognjen Lukić, Nikola Topić 20 (0/7 za tri, 10 as), Andrija Vuković 21 (7 sk).

