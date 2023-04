Jovanović zbog optike dobio otkaz! Edin Avdić o Budućnosti: Vlada je stavljen u procjep jer je iz Čačka!

Edin Avdić pričao je o otkazu Vlade Jovanovića i dešavanja u Budućnosti.

Izvor: MN Press/MONDO

Budućnost u plej-of ABA lige ulazi sa novim trenerom Petrom Mijovićem. Poslije poraza od čačanskog Borca u Podgorici otkaz je dobio Vlada Jovanović. Čelnici crnogorskog tima odlučili su da se zahvale na saradnji srpskom stručnjaku, a o tome je pričao Edin Avdić. U MONDO podkastu govorio je baš o tom potezu i odluci koja je uslijedila.

Podsjetio je na to da je srpski trener rođen u Čačku i da mu je to i te kako otežalo poziciju pred meč protiv Borca koji je bio ključan za srpski tim.

"Vlada Jovanović plati ceh na kraju, stavljen je bukvalno u procjep. On kao čovjek koji je iz tog grada, zamisli njegovu poziciju. Oni su tu gdje jesu, šta god da se desi, on je grbav. Ako dobije, vidi ga, dobio, nije pustio a to tim iiz njegovog grada i njemu ništa ne znači. Ako izgubi, evo prodao je utakmicu. Dovoljno je da te malo 'potpale' sa strana, na kraju plati ceh. Uvijek je lako sa strane upirati prst", rekao je Avdić.

Istakao je da je Jovanović bio na udaru i prije tog meča.

"Nagledali smo se svega i svačega u košarci, ne treba biti naivan. Ko hoće malo da se raspita i da gleda na pravi način... Sve u redu, to je sve rekla-kazala suštinski. Ceh plati čovjek koji je stavljen u procjep, stavljena meta za njega. Kakav god ishod da je bio. Da je Budućnost dobila rekli bi, eto, sjedi tu, njima ništa ne znači, treći su, ne mogu da se pomjere i on nas dobije. Evo, da je drugačije, pustio utakmicu. Baš situacija. Izgubio posao zbog optike, Uprava šalje poruku da neko ne pomisli da je utakmica puštena. Pričamo samo o ovom konkretnom djelu. Došao je Petar Mijović, dežurni vatrogasac", zaključuje Edin Avdić, a vi poslušajte najnoviji MONDO podkast: