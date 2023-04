PARTIZANE, OVAKO MOŽEŠ DA POBIJEDIŠ REAL! Nenadić otkriva mane Španaca

Nemanja Nenadić je za MONDO pričao o predstojećem meču Partizana i Reala, manama Madriđana, prednostima koje crno-bijeli mogu da iskoriste...

Izvor: MN Press/Youtube/ ACB

Partizan u Madridu kreće u pohod na fajnal-for Evrolige. Da bi obezbijedio kartu za Kaunas moraće prije toga da pobijedi tim koji je najviše puta u istoriji osvojio ovo takmičenje - Real. Prva dva meča igraju se u Španiji i tamo će pokušati da dođu do brejka prije nego što se serija vrati u Beograd. Šta su vrline, šta mane "kraljevskog kluba", gdje su šanse crno-bijelih i još mnogo detalja o njima otkrio nam je Nemanja Nenadić (29).

Košarkaš Breogana, tima koji je prije nekoliko nedjelja iznenadio Real. Savladao ga je prilično ubjedljivo (96:72). "Kada smo se spremali za taj meč gledali smo baš utakmicu Partizana i Reala iz Arene i obraćali smo pažnju na detalje. Naš trener Veljko Mršić nam je rekao da posebno obratimo pažnju kad ide akcija za Edija Tavaresa, pošto su trojica igrača Partizana išla na njega, čuvali su ga na sve načine kako ne bi dobio loptu. Pričamo o čovjeku koji je jedan od najboljih u Evropi. Trudili smo se da ga iznerviramo, uspjeli smo u tome. Dobio je tehničku, pa nesportsku, bio je isključen sa tog meča", počeo je Nenadić razgovor za MONDO.

Nije htio da prognozira ishod četvrtfinalne serije. "Rekao bih da su šanse 50-50. Partizan igra sjajnu košarku, posebno se to vidi na preuzimanju u odbrani. Egzum je na pleju, Lesor na petici i onda kad dođe od preuzimanja, nema tu neke prednosti, definitivno može da uvuče Real u svoj ritam, baš na način na koji su igrali u tom meču u Areni koji su dobili. Najveća prednost svakako je trener Željko Obradović, pokazuje to iznova i iznova. Ako se drže njegove strategije i plana, mogu da prođu na F4."

ŠTA SU MANE REALA?

Sa Nemanjom smo ušli i u malo dublju analizu igre Reala, pitali smo ga i koje su mane španskog tima? "U tom meču koji smo dobili, mi smo ih napadali tako što smo izvlačili centre Tavaresa i Poarijea u pik en rolu. Čak i po dva-tri puta u jednom napadu, pravili smo višak i tako dolazili do lakih poena. Dali smo Realu 96 poena. Naša napadačka igra ne može da se uporedi sa Partizanom, ali je najveća prednost u tom meču bila strpljenje. Pazili smo da ne upadnemo u Realov ritam, spustili smo ih na 72 poena, nismo im dali priliku da dođu do lakih poena, 'sjekli' smo ih faulovima, slali na liniju penala, probali smo da ih uvedemo u nervozu, teško je to uraditi protiv tako dobrih igrača, mada uvijek može da se desi. Mijenjali smo dosta i odbranu, igrali zonu, takve promjene smo pravili u defanzivi, dok je na drugoj strani strpljenje bilo ključ."

O važnosti igre u defanzivi pričao je i Željko Obradović pred put u Madrid. "Gledao sam sve mečeve Crvene zvezde i Partizana i u ABA i Evroligi. Kada se priča o crno-bijelima svi spominju napad, mada moram da istaknem i da su odlični u odbrani takođe. Obradović dosta menja u defanzivi, ulazi igračima u glavu, teško je protivničkim ekipama da se prilagode, jer brzo pravi promjene. Dobra stvar je što može da se osloni i na igrače na klupi, Aleksa Avramović ima ludačku energiju, Uroš Trifunović igra dobro u odbrani, može da pogodi kad je otvoren. Alen Smailagić je sve bolji, pogađa i za tri poena. Danilo Anđušić ima sposobnost da pogodi bitne šuteve. Vidi se da imaju odličnu hemiju i to su te neke stvari koje naizgled djeluju kao sitnice, ali mogu da donesu prevagu."

EGZUM I PREDNOSTI PARTIZANA

Izvor: MN PRESS

Nenadić kao jednu od prednosti Partizana vidi Dantea Egzuma. "Pričaju mnogi da je iznenađenje što igra ovako, mada meni nije, vidio sam kako je igrao u Barseloni. Nevjerovatan je napadački talenat, ima takvo tijelo, korak, način na koji to koristi, to me fascinira. Cijele sezone je konstantan, kao i Kevin Panter. Zna da se prilagodi situaciji i to baš koristi, kada mu timovi idu ispod bloka, nađe način da ode na niski post, kad iskaču na njega, doda loptu, baš dobro 'čita' igru. Pola Evrolige ga tjera da ide u lijevu stranu i uprkos svemu tome on nađe način da ode desno i da poentira. Zato se igrači na tom nivou toliko razlikuju."

Kao još jedan bitan detalj srpski košarkaš izdvaja klupu i mirnoću.

"Klupa može da bude važan faktor, serija se igra na tri dobijene utakmice. Tim Reala čini 15 zvijezda, ne zna se ko će biti u 12, može da dođe do nezadovoljstva u takvim situacijama. Sa druge strane Željko je odredio sve u timu, zna se ko su lideri, oni mu uzvraćaju to povjerenje i može to da bude prednsot crno-bijelih. U Realu je drugačije, bili su tu i neki problemi sa povredama, ali ima baš dosta igrača u rosteru, čak četvoricu plejmejkera, sve to je mač sa dvije oštrice. Ko uđe smirenije u ove duele, može i to da bude značajno. U nekim serijama prva utakmica zna da bude presudna, tako da će biti zanimljivo."

PUBLIKA - VAŽAN FAKTOR!

Za kraj razgovora ostavili smo pitanja o publici. Koliko to može da bude značajno i kakvi su navijači u Madridu? "Igrali smo protiv njih u Madridu krajem januara i malo sam bio razočaran. Naravno, znam da nije isto kada dolaze Breogan i Partizan, još top8 Evrolige. Pretpostavljam da će dvorana biti punija, mada nije to ni blizu atmosfere kao u Srbiji. Sjećam se da su Musa i Fernandez u par navrata morali da traže podršku sa tribina. Vjerovatno će aplaudirati igračima Partizana kada budu ušli u halu."

Jasno je da je u "Areni" mnogo drugačije i da je tamo "vrelije" nego u Madridu. "Vjerovatno mnogi primjećuju da igrači, kada dođu oko sat i po vremena u halu i izađu na trening, da to rade sa slušalicama na ušima. Žele da se isključe, znaju da to nije njihova zona komfora. Ako izuzmemo košarkaške stvari, rekao bih da je najveća prednost Partizana u ovoj seriji publika, odnosno podrška sa tribina. To mnogo pomaže igračima, uostalom pogledajte i meč protiv Panatinaikosa kada su se vratili sa skoro 20 poena zaostatka", zaključio je Nenadić.

U drugom dijelu intervjua, u narednim danima, pročitajte kako je Nenadić vidio sezonu Crvene zvezde, šta očekuje od završnice ABA lige, koliko ga je iznenadio Fakundo Kampaco, zašto je ACB liga po kvalitetu odmah ispod Evrolige...