SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O MEČU PARTIZANA I REAL MADRIDA: Crno-bijeli jure brejk u Španiji - evo gdje je prenos i ko sudi

Real Madrid i Partizan počinju plej-of seriju Evrolige u prestonici Španije.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Partizan u Madridu traži pobjedu i brejk u četvrtfinalu Evrolige. Prvu priliku za to imaće već večeras (20.45). Sa jedne strane tim koji je najviše puta podigao pehar u ovom takmičenju, sa druge Željko Obradović koji je devet puta bio šampion. Tim koji prvi dođe do tri trijumfa odlazi na fajnal-for u Kaunas (Litvanija).

Srpski tim je ligaški dio sezone završio na šestom mjestu, dok je španski tim bio treći i zbog toga ima prednost domaćeg terena. "Ne potcjenjujem Real, oni su favoriti. Navijači nam veruju, moramo i mi sami sebi da vjerujemo. Sada sledi najbitniji dio sezone, igrali smo za to, da dovedemo sebe u ovu situaciju. Ovo je specifično, potrebne su tri pobjede i očekujem da će makar biti interesantno", poručio je Obradović.

Došlo je vrijeme i za to, kreće ono najvažnije, završnica sezone. Četvrtfinale Evrolige je na redu, osam timova, jedan cilj - prolazak na fajnal-for. Četiri ekipe idu dalje...

KAD I GDJE SE IGRA?

Meč se igra u Madridu u "Viznik centru" od 20.45 časova. Očekuje se da će na tribinama biti i navijača Partizana, ali nije još uvijek poznato u kom broju, jer je Real taj koji pušta karte u prodaju...

GDJE JE PRENOS?

Prenos je na televiziji Sport klub. Kao i obično, tekstualni prenos utakmice možete da pratite na MONDU.

KO SUDI?

Izvor: Profimedia/Swen Pförtner/dpa

Meč u Madridu sude Robert Lotermozer (Nemačka), Emin Mogulkoč (Turska) i Gitis Vilijus (Litvanija). Inače, interesantno je da je ova sudijska trojka dijelila pravdu na meču Partizana i Olimpijakosa u Areni 24. marta. Srpski tim je dobio taj duel (90:75).

LESOR I TAVARES - TU LEŽI KLJUČ!

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Stvari su jasne, okršaj u reketu između Valtera Tavaresa i Matijasa Lesora mogao bi da donese prevagu. U prethodnom meču u Beogradu Željko je iznenadio kolegu Matea, ubacio je Smailagića u startnu postavu, dodatno umorio snažnog centra Madriđana i dodatno ga unervozio, pa je tako meč napustio zbog pet ličnih polovinom posljednje dionice. Nije tajna da je Tavares dominantan u reketu, visok je 220 centimetara i prosječno bilježi 10,3 poena, 6,5 skokova i 1,6 asistencija po meču. Sa druge strane Lesor je visok 206 centimetar i ovo mu je vjerovatno i najbolja sezona u karijeri sa prosjekom od 12,1 poen, 7,3 skokova i 1,4 asistencije po utakmici.

Ono šta muči crno-bijele je to što ne znaju ko će u reketu igrati za Real uz Tavaresa, jer su i Vensan Poarije (213cm) i Petr Korneli (211cm) propustili meč sa Huventudom. "Sve počinje o Tavaresa koji je najdominantniji u Evropi, ali kao i svi i on ima neke stvari koje možemo da iskoristimo protiv njega. Bitno je i da li će da igraju dva visoka igrača, Poarije i Korneli i ko će da ulazi kada Tavares odmara. Protiv Makabija je Jabusele bio centar, vidjećemo", rekao je Obradović.

TRENERI

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Kada su treneri u pitanju, tu nema velike dileme, ogromna prednost je na strani Željka Obradovića (63). Srpski stručnjak devet puta je osvajao Evroligu i u plej-of serijama u karijeri ima skor 20-1. Izgubio je samo jednom, na klupi Panatinaikosa u sezoni 2005/06. Na drugoj strani je Ćus Mateo (54), čovjek koji je više vremena u karijeri proveo kao asistent nego kao glavni trener. Bio je dugo godina pomoćnik Pabla Lasa prije nego što je preuzeo ekipu.

I on je imao samo reči hvale na račun stratega crno-bijelih. "Željko je izuzetan, sreli smo se u Realu kada sam ja vodio mlađe kategorije, a on osvajao trofeje sa klubom. Pratio sam njegov rad još od tad. Volio sam da idem na njegove treninge i da gledam kako radi. On je brutalan trener, zvijer na klupi i primjer za sve nas koji želimo da budemo dobri. Međutim, ovdje se ne radi o trenerima, već o igračima, oni su na parketu", poručio je Mateo.

ISTORIJA I STATISTIKA

Biće ovo 19. okršaj Partizana i Real Madrida. Španski tim do sada je, kroz istoriju, bio jedan od najtežih rivala za crno-bijele pošto je upisao 15 pobjeda. Lošu tradiciju srpski sasatav prekinuo je krajem marta u Beogradu, probaće da to učini i u Madridu.

Kada je statistika u pitanju, ova dva tima krasi odlična igra u napadu, Real prosječno bilježi 85,6 poena po meču, Partizan je odmah iza sa 85,2. Ono u čemu je španski tim neprikosnoven je skok, po tome je prvi u Evroligi (36,7 po meču). Uz to je četvrit po asistencijama (19,6 naspram 14,5). Prednosti Partizana su ukradene lopte (6,5), manji broj izgubljenih lopti (11,3). Brze ruke i agresivna igra mogli i da budu veoma važan faktor u predstojećem duelu.