To što Partizan radi u Evroligi je njihova stvar! Kapiten Zvezde se oglasio: Naša motivacija i želja nema veze sa njima!

Branko Lazić pričao je na konferenciji za medije pred meč sa Zadrom, spomenuo je i Partizan.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda kreće u odbranu titule u ABA ligi. U četvrtfinalnoj seriji regionalnog tkamičenja igraće protiv Zadra (petak 20 časova), a prije tog meča na konferenciji za medije pričao je Branko Lazić. Pored pitanja o predstojećoj utakmici i onome što čeka ekipu dobio je i pitanje o uspjehu Partizana u Evroligi.

Tim Željka Obradovića igra u top8 fazi Evrolige protiv Real Madrida, dobio je prvi meč i večeras igra drugi. "Prije svega, gledamo sebe i svoje stanje, igre i rezultate. To šta oni rade i bilježe je stvar za njih. Svakako da i bez obzira na to, naša motivacija i želja i rezultati nemaju veze sa njihovim rezultatima i ambicijama. Želimo da nastavimo niz trofeja u ABA ligi i fokusiramo se isključivo na nas", rekao je Lazić.

Pohvalio je narednog protivnika i Luku Božića koji je dobio nagradu za najkorisnijeg igrača lige. "I ove sezone smo stigli do plej-of serije, u kojoj ćemo se sastati sa ekipom Zadra, koja ima aktuelnog MVP-a i sigurno je da će biti izuzetno teško. Bez obzira na sve to, znamo svoj cilj i držaćemo se toga do samog kraja. Nadam se da ćemo uz pomog naših navijača i uz podršku pune hale u cijeloj seriji doći i do željenog rezultata", zaključio je Lazić.