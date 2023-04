POSTOJI SNIMAK, SVI ĆE DA VIDE KAKO JE POČELO! Obradović otkrio šta su mu rekle SUDIJE i šta je on rekao igračima!

Željko Obradović razgovarao je sa novinarima poslije drugog meča u Madidu.

Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto

Partizan je pobijedio Real u Madridu (95:80), poveo sa 2:0 u seriji, ali je drugi meč četvrtfinalne serije Evrolige obilježilo divljačko ponašanje domaćeg tima. Poslije brutalnog faula Serhija Ljulja reagovao je Kevin Panter, podigao pesnicu, a onda je Geršon Jabusele rvačkim zahvatom bacio Dante Egzuma na parket i tom prilikom ga povrijedio.

Željko Obradović je poslije svega toga stao pred novinare i pričao o svemu što se desilo. Upitan je šta se dogodilo između Pantera i Ljulja i kako je sve krenulo. "Snimak postoji, svi će da vide kako je sve počelo i to nije važno. Igrači su poslije toga razgovarali, objasnili su sve. Postoje nervi, emocije, sve je tu. Vjerujem da je sve stvar prošlosti i da će svi to da shvate. Nema potrebe da nastavljamo da pričamo o tome", rekao je Obradović koji je pričao i o mogućoj suspenziji za Pantera.



Sudija Sreten Radović razgovarao je sa trenerima i objasnio im kakva odluka je donijeta, prije nego što je saopštio da je i zvanično meč završen prije kraja. "Sudije su nam objasnile šta su vidjele na snimku, objasnile su nam svoju odluku, da ko god ustane sa klupe i izađe na teren da je završio meč. Objasnili su nam to i to je to."

Ne želi srpski stručnjak da se priča o drugim stvarima. "Emocije, to je to. Samo to, ponavljam, emotivno su reagovali. Potrebno je kontrolisati emocije. Kada jedan odgovori, onda vidimo šta se desilo. Ima mnogo primjera takvih u prošlosti, dešavale su se slične stvari. Probaću sve da smirim. Prvi ću to da učinim. Već sam razgovarao sa igračima."

Povreda Dantea Egzuma ne izgleda dobro. "Ne znam, izgleda baš loše. Ne znam kako će biti. Ne znam šta da kažem, osjeća bol u stopalu. Vidjećemo poslije snimaka..."

Za kraj je pričao o meču i onome što slijedi, serija se seli u beogradsku "Arenu". "Došli smo ovdje da igramo protiv Reala, dobrog kluba, znali smo da će biti teško. Ideja je bila da igramo meč po meč, imamo 2:0 i srećni smo zbog načina na koji smo odigrali utakmice. Ništa nije gotovo, jer Real ima mnogo kvaliteta, vjerujem da će da igraju sljedeći meč sa Tavaresom i da će on da se oporavi. Moramo da budemo pažljivi, da budemo oprezni i da se spremimo za sljedeći meč. Čestitam mojim igračima", zaključio je Obradović.