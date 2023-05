Partizan ima prvu meč-loptu za F4 Evrolige! Sve o utakmici sa Realom - Željko ima dva problema i sprema iznenađenje!

Partizan igra protiv Real Madrida treći meč četvrtfinalne serije Evrolige i ima prvu meč-loptu.

Partizan ima prvu meč-loptu i priliku da obezbijedi mjesto na fajnal-foru Evrolige. Da bi došao do cilja moraće da pobijedi Real Madrid još jednom u četvrtfinalnoj seriji Evrolige. Prva dva koraka napravio je u Španiji, dobio je oba meča na gostovanju i sada je potrebno da odbrani domaći teren. Priliku za to imaće pred punim tribinama, ali i znatno teži zadatak nego u prethodnim susretima, jer ne može da računa na suspendovane Kevina Pantera i Matijasa Lesora.

Bez dva veoma bitna igrača, ali sa oporavljenim Danteom Egzumom pokušaće u potpunosti da bace kralja na koljena. Prvu priliku za to imaće u utorak, a ukoliko je ne iskoriste, imaće pravo na popravni u četvrta. Ipak, ono što je jasno i što su crno-bijeli stavili do znanja svima i tokom otvorenog treninga za medije je to da neće biti nikakvog kalkulisanja.

Naglasio je to i Željko Obradović. "Znamo da treba da dobijemo jedan meč da bismo se kvalifikovali na fajnal-for, probaćemo to da uradimo u trećem meču. Ponosan sam na sve što je ekipa uradila do sada, učinićemo sve da budemo na istom nivou i u predstojećoj utakmici."

KAD I GDJE SE IGRA?

Meč se igra u rasprodatoj beogradskoj "Areni" i počinje u 20.30 časova. Oni koji nisu uspjeli da dođu do ulaznice, moći će meč da prate i na Kalemegdanu.

GDJE JE PRENOS?

Prenos je na televiziji Sport klub. Kao i obično, tekstualni prenos možete da pratite na MONDU.

KO SUDI?

Za treći meč četvrtfinala Evroliga je odredila Borisa Rižika (Ukrajina), Mehdija Difalu (Francuska) i Emina Mogulkoča (Turska).

KAKO U REKETU?

Glavni problem za Partizan u ovom meču biće igra u reketu. Obradović je uvjeren da će Valter Tavares 220 centimetara visoki centar da bude u timu i da će igrati u Beogradu. Upravo to je glavni problem za Željka i ekipu zbog suspenzije Lesora. Od centara ima Alena Smailagića i Balšu Koprivicu, dok tu poziciju po potrebi popunjava i Zek Ledej. Mogao bi baš tu da spremi i neka iznenađenja za kolegu Ćusa Matea.

"Branili smo Tavaresa i u Madridu kada Lesor nije bio na parketu, otprilike na isti način ćemo i sada. Probaćemo da radimo neke stvari koje smo radili, to je najdominantiji igrač u Evroligi, veoma bitan za njihovu igru i u odbrani i napadu. Neke stvari koje smo vidjeli na prvoj utakmici i onoj prethodnoj u Beogradu, probaćemo, pa ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Što se Koprivice tiče, volio bih i ja da znam hoće li biti minuti za njega. Biće u timu, utakmica će dati odgovor na to, kako bude išlo", poručio je Željko Obradović.

KO MIJENJA PANTERA?

Kapiten Kevin Panter suspendovan je na dva meča i neće moći da pomogne saigračima. Kako bez igrača koji prosječno bilježi 15,8 poena po meču? Realu je u četvrtfinalu u prvom susretu dao 26, a u drugom koji nije završen do kraja, 14 poena. Moraće da "iskoči" neko od drugih igrača i da nadomjesti njegove poene.

Velika pažnja zbog toga uprta je u Danila Anđušića, zamjenika kapitena, koji nije igrao u prva dva meča u seriji. "Spreman sam da popunim cipele Kevina Pantera, da nisam, ne bih bio ovdje. Biće teško bez njega i Lesora, oni nas vuku, daju to što daju tokom cijele sezone, ali o tome ne smijemo da razmišljamo", poručio je Anđušić. Moraće i on da uđe u šutersku seriju, ali će se gledati i Džejms Naneli, Aleksa Avramović, Jam Madar, Janis Papapetru...

NAVIJAČI, BEZ INCIDENATA!

Direktor beogradske "Arene" Goran Grbović upozorio je navijače Partizana, naglasio je " da bi bilo kakav incident, ulijetanje predmeta ili nešto slično moglo da dovede do pražnjenja kompletne tribine i da bi eventualni četvrti meč mogao da se igra bez publike". O tome je pričao i šef struke crno bijelih.

"Moja velika želja je da navijač naprave atmosferu kakvu su pravili tokom godine i da sve protekne u fer i sportskoj atmosferi. Najmanje nam treba bilo kakav incident. Molim ih da imaju to u vidu, da bodre naš tim i da se Real osjeća prijatno ovdje, svi članovi kluba i nekih navijača ako dođu", jasan je Obradović.

ISTORIJA

Partizan i Real odigrali su do sada 20 mečeva u istoriji i španski tim je uspješniji, vodi sa 15:5. Međutim, srpski tim je taj koji je dobio tri prethodna duela. Prvi u Beogradu 31. marta, pa onda i dva okršaja u Madridu u četvrtfinalnoj seriji.

Ono što raduje navijače jeste i to da je tri od pet pobjeda klub ostvario na domaćem terenu i pokušaće to da učini još jednom. Priliku ima večeras. Da podsjetimo još jednom, za Partizan neće igrati Panter i Lesor, dok u Realu neće biti Geršona Jabuselea i Gabrijela Deka.

