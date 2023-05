Spreman sam da zamijenim Pantera, zato sam tu! Željko ima čovjeka spremnog da dobije Real - namjestio je nišan!

Iskusni bek Partizana Danilo Anđušić je spreman da zamijeni najboljeg igrača Partizana ove sezone u utorak.

Partizan u utorak od 20:30 igra sa Real Madridom u "Beogradskoj areni", ali na tom meču neće biti kapitena Kevina Pantera. Ipak, ima Željko Obradović čovjeka koji je spreman da ga odmijeni! Danilo Anđušić je među najiskusnijima u ovom timu, a osim toga je i možda i najbolji šuter. Sada je pred meč istakao da njegova ekipa ima prednost od 2:0, ali da to nije izgovor za slabiju igru.

"Imamo prednost od 2:0 i to je lijepa prilika za nas, ali ne smije da nas to opusti. Moramo da imamo stav kao da smo u minusu i to će nam pomoći da dođemo do pobjede. Očekuje nas sigurno težak meč jer imaju 18 vrhunskih igrača. Neće biti lako i neće doći sa bijelom zastavicom u Beograd, nego hoće da vrate meč u Madrid", rekao je Danilo Anđušić.

Real će biti bez Geršona Jabuselea i Gabrijela Deka koji su suspendovani, ali će sasvim sigurno Partizan imati više problema jer će biti bez kapitena Pantera i najboljeg igrača ove sezone Matijasa Lesora. Ispod koša će to probati da riješe Alen Smailagić, Zek Ledej i Balša Koprivica, a spolja - Danilo Anđušić!

"Spreman sam da popunim cipele Kevina Pantera, da nisam ne bih bio ovdje. Biće teško bez Pantera i Lesora, oni nas vuku i daju to što daju tokom cijele sezone. Ne smijemo o tome da razmišljamo", završio je Danilo Anđušić nakon treninga crno-bijelih.

Na tom treningu bio je i Dante Egzum, Australijanac koji je doživio povredu u tuči na prethodnom meču. Španci u tu povredu ne vjeruju, a navijači Partizana se nadaju da će biti dovoljno sanirana da od Egzuma Željko Obradović dobije neke minute u utorak.

