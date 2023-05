JOŠ JEDNA POVREDA U PARTIZANU! "Žalio se na ruku, ali..." Željko Obradović: Vidjećete na šta liči Egzumov prst!

"Treba da se zapitamo gde se nalazimo. Vodimo 2:0, dobili smo Real u Madridu, a šta drugo da kažemo nego da verujemo i da imam poverenja u ove predivne momke. Prave se greške, ali to je sastavni deo posla. Probaćemo da utičemo na to da odigramo što bolju utakmicu za 48 sati", rekao je Obradović i dodao da je trening crno-belih u sredu u 17 časova.

"Mi smo igrali odbranu koju smo i odigrali, ovo je bio jedan na jedan, podigao se i ubacio. To je kvalitet koji ima Najdžel, da je promašio - pitali bi ga iz Reala. Ali ima kvalitet i odlučio je utakmicu", kazao je Obradović.

23 : 04

Šta je problem?

"Pričali su da ih ovde čeka pakao, ali poslali smo lepu sliku iz Beograda i svi o tome moramo da razmišljamo", rekao je Obradović i osvrnuo se na izostanak dvojice igrača: "Najveći problem, na kome ćemo da radimo sutra, a to je da shvate i vide poziciju i da nastavimo da igramo na način na koji smo igrali u prvoj četvrtini. Bilo je nekih trenutaka kada nam je Real davao koševe u tranziciji, a nismo pravili faulove. To treba koristiti na pravi način. Ako to popravimo, imamo šanse da se plasiramo na fajnal-for".