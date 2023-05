ĆUS DIGAO GLAS - DOSTA JE BILO! Pitali ga o tuči i PAKLU ARENE, on priznao: Kad smo vidjeli Grobare...

Trener Real Madrida Ćus Mateo pričao je o dočeku koji je njegov tim imao u Beogradu na meču četvrtfinala Evrolige.

Izvor: YouTube/ BC Partizan TV

Ćus Mateo i Real Madrid su preživjeli! Pobijedili su Partizan 82:80 na gostovanju u "Beogradskoj areni" i tako su četvrtfinalnu seriju odveli u četvrti meč koji je na programu u četvrtak. Ipak, atmosfera sa tribina koja je bila nevjerovatna doprla je do igrača koji su na startu gubili sa 12:0!

"Startovali smo meč vrlo oprezno i sa puno oklijevanja, nismo defanzivno bili konstatni, ali to nam se ranije dešavalo. Ova prelijepa košarkaška atmosfera nas je natjerala da napravimo previše grešaka", priznao je na startu svog obraćanja novinarima Ćus Mateo.

Vidjeli smo i ozbiljne bezbjedonosne snage na utakmici i pred utakmicu, a bilo je riječi o tome da je Real Madrid za ovaj meč tražio posebnu pratnju. Razlog za to je naravno tuča sa kraja drugog meča u Madridu, ali o tome više ne želi da razgovara španski stručnjak.

"Igrali smo košarkašku utakmicu i to je to. Atmosfera je bila dobra", rekao je on, pa krenuo o tuči: "Svi smo tužni zbog onoga što se desilo i to se više neće dešavarti. Moramo da razmišljamo samo o košarci jer svi ovi igrači su dobri igrači, a ne borci. Dosta o tome, hajde da pričamo o košarci. Pokušavam da treniram igrače i to je to. Hoću da pričam samo o košarci", ponovio je Ćus Mateo.