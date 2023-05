Bivši MVP podržao Džoela: JOKIĆ JE JE*ENO DOBAR, ALI EMBID... ZASLUŽENO JE!

Nekada jedan od omiljenih NBA igrača sada ima kontroverzan stav o MVP nagradi.

Izvor: Profimedia

Novi MVP NBA lige je Džoel Embid - Nikola Jokić nije uspio da odbrani titulu, ubjedljivo je ostao iza centra Filadelfije i zbog sramotnog glasanja predstavnika američkih medija nije dobio šansu da uđe u istoriju lige. Čin ise da je Embid "kukanjem" uspio da ubijedi javnost da je potrebno njemu dodijeliti nagradu, a tokom razgovora o tome ko je najkorisniji u ligi jasno se opredijelio i Alen Ajverson.

Najbolji košarkaš koji je u karijeri nosio dres i Denvera i Filadelfije nije želio da bude konkretan, ali se iz njegove izjave jasno može naslutiti da je centar koji i pored pasoša ne želi da igra za Francusku dobio prednost. Ajverson je zaključio kako obojica treba da imaju MVP priznanje, a Jokić je do sada već dva puta osvajao nagradu...

"Kakvo je to pitanje? Teško je, jer je Jokić je*eno dobar, a i Embid isto. Nijedna odluka me neće uznemiriti. Smatram da obojica zaslužuju to, ali samo jedan može da pobijedi", rekao je Alen Ajverson i tako se malo približio Džoelu Embidu koji do ove sezone nije imao nijedno MVP priznanje na svom kontu.

Podsjećamo, Ajverson je svojevremeno deset sezona igrao za Filadelfiju koja ga je draftovala sa prve pozicije 1996. godine. Davne 2001. godine osvojio je MVP priznanje i do ove sezone bio posljednji igrač tog tima koji je imao epitet najkorisnijeg igrača NBA lige. Uslijedile su dvije godine u Denveru, a zatim Detroit, Memfis, povratak u Filadelfiju i završetak karijere u dresu Bešiktaša. Tokom karijere je 11 puta bio učesnik Ol-star meča i dva puta MVP na tim susretima, a Filadelfija je povukla njegovu trojku nakon završetka karijere.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!