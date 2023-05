Majstorska partija Kleja Tompsona: Ubacio osam trojki i razbio Lejkese

Sjajna partija Kleja Tompsona za izjednačenje u seriji Golden Stejta i Lejkersa.

Golden Stejt je izjednačio na 1:1 u seriji polufinala Zapadne konferencije NBA pošto je tokom noći razbio L.A. Lejkerse 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20). Na taj način "voriorsi" su potvrdili da se neće tako lako predati i da serija koja privlači ubjedljivo najviše pažnje, donosi tako i rezultatsku dramu u kojoj je teško reći ko je favorit.

Prethodne noći vrhunski meč odigrao je "probuđeni" Klej Tompson koji je ubacio 30 poena, ubacivši pritom čak osam trojki, podsjetivši na svoje najbolje dane kada uđe u seriju. Od povrede nije na istom nivou, povremeno zablista i podsjeti da ga nismo bez razloga stavljali u istu kategoriju sa njegovim "bratom" Stefom Karijem, a ukoliko Voriorsi žele do prolaska u finale, možda i do nečega više, to neće moći da urade bez njegovih ovakvih partija.

Kari je dodao 20 poena i imao je još 12 asistencija, dok su još četvorica bila dvocifrena. Džamajk Grin je dodao 15 poena, Drejmond Grin 11, 11 skokova i devet asistencija, dok je isti broj poena imao i Vigins. Mudi je dodao 10.

Što se tiče Lejkersa, koji će biti zadovoljni i jednim "brejkom" pred selidbu serije u Los Anđeles, prednjačio je naravno Lebron Džejms sa 23 poena i sedam skokova. Hačimura je dodao 21, dok Dejvis ipak nije bio tako dobar kao u prethodnom meču. Sada je ubacio svega 11 poena, a imao je i sedam skokova i četiri asistencije. Dvocifren je bio još tek Rasel sa 10 poena i osam asistencija, a ovo je bila i jedina utakmica odigrana prethodne noći.

