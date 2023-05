FAULIRAJU GA 200 PUTA, A SUDIJE NE SVIRAJU NIŠTA! Grk digao glas na arbitre: "Tako je iz meča u meč!"

U grčkom velikanu ljuti zbog sudija

Izvor: MN PRESS

Nakon poraza Olimpijakosa u četvrtoj utakmici plej-of serije protiv Fenerbahčea, Jorgos Bozikas, pomoćni trener šefa stručnog štaba grčkog tima Jorgosa Barcokasa, javno je kritikovao sudije.

Bugarski košarkaš i najbolji igrač Atinjana Saša Vezenkovubacio je samo dva poena u tom meču, uz svih pet promašenih trojki, a na prethodne tri utakmice ubacivao je po 19, 18 i 17 poena. Nakon njegovog lošeg nastupa, trener je objasnio da su za tako blijed učinak krivi i arbitri, Migel Anhel Perez, Saša Pukl i Mehdi Difalah.

"Bila je to utakmica sa mnogo tenzije, kontakata i prekršaja. Neki su bili dosuđeni, a bilo je mnogo onih koji nisu. Izveli smo 10 slobodnih bacanja tokom meča, što mi djeluje čudno. Te utakmice imaju poseban intenzitet i teško je da odigrate dvije dobre utakmice u nizu. U ovom plej-ofu to niko nije uspio. Odbrane su čvrste, emocije su jake i veoma je teško igračima da se adaptiraju", rekao je on.

"Sve se svodi na borbu za svaki posjed. Ne mislim da je odbrana Najdžel Hejs-Dejvisa to što otežava Vezenkovu. Govorimo o uzastopnim utakmicama, a ne zaboravimo to da je sigurno bio fauliran 200 puta i da nije dobio skoro ništa. Naših 10 slobodnih bacanja su premalo za takvu utakmicu, s obzirom na to koliko je bilo kontakata", dodao je Grk.

Olimpijakos je u seriji dva puta vodio (1:0 i 2:1), a Fenerbahče je oba puta uspio da izjednači i u petak je vratio seriju u Atinu. Pobjednik "majstorice", zakazane za utorak, igraće na Fajnal-foru protiv pobjednika "majstorice" Monako - Makabi, koja će biti odigrana u srijedu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!