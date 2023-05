EVROLIGA JE PROGUTALA PRIČU REALA, SMIJEŠNO JE! Egzum otvorio dušu: "Oni su prljavi, nisam dobio ni izvinjenje!"

Dante Egzum se oglasio poslije poraza od Reala u petom meču u Madridu

Izvor: Tweet/Leonardo Torres/Screenshot

Partizan je ostao bez plasmana na fajnal-for Evrolige, imao je 2:0 u seriji, dva meča u Beogradu i priliku da obezbijedi plasman u Kaunas. Izgubio je u Areni, pa je u "majstorici" u Madridu ispustio veliku dvocifrenu prednost i neće ići u Litvaniju, Real je prošao u polufinale.

Poslije svega što se dogodilo Dante Egzum bio je besan, otvorio je dušu u razgovoru sa novinarima poslije meča i u prvi plan stavio je opštu tuču iz druge utakmice poslije koje su uslijedile suspenzije. "Mogu da prodaju priču kako smo mi prljavi, a oni su pokazali da su oni i to je tako. Razočarani smo, zaslužili smo, svi to znaju. Serija se promijenila kada sam bačen na zemlju, dva naša igrača su suspendovana, ja sam igrao povrijeđen do kraja ove serije", počeo je Egzum.

Geršon Jabusele rvačkim zahvatom bacio je Egzuma na parket i suspendovan je na pet mečeva, Kevin Panter na dva, Gabrijel Dek i Matijas Lesor na po jednu utakmicu.

"Smiješno je, oni su kontrolisali narativ i priče, ta izvinjenja u medijima, ja nisam dobio direktno izvinjenje od Jabuselea, to pokazuje kakvi su oni. Držaćemo glavu gore, fokusiraćemo se na ABA ligu."

Ponovo se vratio na taj užasan potez Jabuselea koji je u Madridu i likovao.

"Svi koji igraju košarku vidjeli su snimak i potez, kazne su smiješne. On je dobio samo pet mečeva, kao da smo u WWE (kečeri prim.out). Nije se izvinio, radio je to preko medija, ne bi se mnogo promijenilo ni da je probao da se izvini, ali nije. Evroliga je progutala sve to, dala im je blage kazne, šta da se kaže"

Uvjeren je da bi stvari bile drugačije da su crno-bijeli bili u punom sastavu.

"Suspenzije Pantera i Lesora okrenule su sve. Kevin je pokušao da me zaštiti, a ta osoba koja je njega napala dobila je jedan meč (Gabrijel Dek), drugi je podigao šaku (Serhio Ljulj), naravno da će da se zaštiti, oni su znali šta rade. Trebalo je da pobijedimo, ali se sve promijenilo poslije tog poteza".

Potom je pričao o petom meču u kom je srpski tim ispustio 18 poena prednosti iz treće dionice (59:41).

"Imali smo problem sa faulovima, mijenjale su se petorke, bili smo frustrirani zbog nekih odluka oko faulova, radili su neke stvari. Oni su bili u ovakvim situacijama i prije, šta god."

Utakmicu su riješili Serhio Rodrigez (19, 3/5 za tri) i Serhio Ljulj (8, 2/4 za tri), dali su ključne trojke u završnici, uz spornu trojku Hezonje.

"Znali su kako da igraju pod pritiskom, pogodili su neke šuteve u završnici."

Priznao je da nikome u svlačionici nije bilo lako.

"Ovo će mnogo da boli, znamo da je trebalo da idemo u Kaunas. Teško je reći nešto, probaćemo da razmislimo o svemu i da se fokusiramo na ono što slijedi, da izvučemo neke pozitivne stvari, da sazrimo i kao ljudi i kao igrači i da naučimo kako da zatvorimo stvari bolje."

Na kraju je ocijenio sezonu srpskog tima u Evroligi.

"Imali smo dobro sezonu, malo uspona i padova, posebno na početku, mogli smo neke mečeve drugačije da rešimo, završili smo šesti. Imali smo tri šanse za fajnal-for", zaključio je Egzum.