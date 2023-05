MAESTRALNI JOKIĆ ODVEO DENVER U FINALE! Durent i Buker PREGAŽENI, dominacija Srbina - tripl-dabl i korak bliže tituli!

Nikola Jokić odveo je Denver u finale Zapada, upisao je novi tripl-dabl. Finiks je demoliran u šestoj utakmici i to na gostovanju.

Nikola Jokić odveo je Denver u finale Zapadne konferencije!

Finiks je pregažen i to na gostovanju - 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24). Srbin je dominirao, upisao novi tripl-dabl (32, 12as, 10sk), pokazao još jednom svima zašto je on pravi MVP NBA lige i približio je Nagetse osvajanju titule. Do borbe za prsten dijeli ih još jedna serija, čekaju pobjednika duela Lejkersa i Golden Stejta, tamo je 3:2 za tim iz Los Anđelesa.

Prijetio je Devin Buker, Kevin Durent stigao je u Sanse iz Bruklina da bi se borio za pehar, ali je Jokić raspršio sve njihove snove. Pokušali su na sve načine, čak i uz pomoć vlasnika milijardera Meta Išbije, ništa nije djelovalo, srpski centar je dominirao tokom cijele serije.

Šesti meč koji je bio najvažniji u sezoni za domaćina završen je već u prvoj četvrtini, Nikola je plesao, a kada je to slučaj, onda sve izgleda savršeno (44:26). Dao je 12 poena u prvoj dionici. Na poluvremenu je bilo "+30" (81:51), Jokić je tada imao 20 poena, sedam asistencija i šest skokova. Drugo poluvrijeme bilo je čisto odrađivanje posla, nije Nikola forsirao, Denver je kontrolisao dešavanja na parketu za rutinski trijumf. Iskoristio je i to što nije igrao Deandre Ejton, mada mu ni on nije mogao ništa i na mečevima kada je bio tu, osim u situaciji kada ga je zaustavio faulom koji nije suđen.

Kada je lista strijelaca u pitanju, pored Jokića u pobjedničkom timu istakli su se još Džamal Marej (26, 4sk, 4as) i Kentavijus Koldvel-Poup (21, 5sk, 3as), dok su na drugoj strani najbolji bili Kameron Pejn (31, 6sk) i Kevin Durent (23, 5sk, 5as), a Devin Buker odigrao je užasan meč (12, 8as, 4/13 iz igre).

Jokic has 20 PTS



Nuggets lead Game 6.



: Live on ESPNpic.twitter.com/sF25em3twA — NBA (@NBA)May 12, 2023

