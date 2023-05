Srbin juri pehar u ligi šampiona: Fajnal-for u Španiji, Džikić ima i jedan poseban motiv: "Može li neko da nam pomogne?"

Hapoel Jerusalim, Tenerife, Unikaha i Bon boriće se za trofej u Malagi.

Izvor: Profimedia

FIBA Liga šampiona dobiće šampiona tokom predstojećeg vikenda u Malagi (Španija). Polufinalni dueli počinju ovog petka, subota je dan za odmor, pa će u nedjelju timovi da se bore za trofej i za treće mjesto. Pokušaće Tenerife da odbrani pehar osvojen prošle sezone, na tom putu stoji im Aleksandar Džikić sa Hapoel Jerusalimom (17.30 časova po našem vremenu), dok drugi par čine Unikaha i Bon.

Pokušaće izraelski i njemački tim da spriječe špansko finale na Pirineijima. Srpski stručnjak ostao je uz tim i pored smrti majke Milke i probaće da napravi iznenađenje u polufinalu. Uloga favorita je na strani aktuelnog šampiona u tom meču, dok je u drugom duelu Unikaha u prednosti, posebno pošto se fajnal-for igra na njihovom terenu.

Prije mečeva održana je konferencija za medije na kojoj su govorili treneri, a Džikić je u svom stilu najavio ono što slijedi. "Po talentu možda ne bi trebalo da budemo ovdje, ali smo tu, izgleda da nas neki timovi sa više talenta nisu pobijedili, što dovoljno govori o nama. Ljudi, slušajte, očigledno je da su Tenerife i Unikaha evroligaški timovi, po kvalitetu, trenerima, iskustvu, logistici, da se ne lažemo, svi vi koji ste ovdje to znate. Gledam po malo tu košarku, nisam toliko dobar trener, ali sam u ovom poslu 32 godine, tako da mogu da dam malo poređenje između finala kupa Španije i nekih drugih evropskih takmičenja koje sam gledao", počeo je Džikić.

Iznio je niz pohvala na račun Ćusa Vidorete (Tenerife) i Ibona Navara (Unikaha), trenera koji su igrali finale Kupa kralja u Španiji koje je pripalo Unikahi (83:80).

"Da vam kažem nešto o ekipi Tenerifea, svi znaju koliko su dobri, što znači da rade prave stvari. Ćuš, ako se ne varam, ti si tamo pet godina i to nije bez razloga. Sedam-osam igrača je tu već tri-četiri godine, to je kvalitet koji ne može da se pokaže na papiru, vizija, lojalnost, selekcija, podrška, tako da, kako bih rekao. Čeka nas težak posao, zar ne? To ne znači da ću otići u svlačionicu i reći mojim igračima da se ne bore. Šta je slaba tačka njihovog tima? Molim vas, neka mi neko pomogne. Idemo tamo sa namjerom da pobijedimo, to je jasno. Da li su oni bolji? Da, jesu. Da li smo mi autsajderi? Da, jesmo. Da li vjerujem da nam je mjesto ovdje? Da. Ne znam da li sam dao pravi odgovor na pitanje novinara", sa osmijehom je poručio Džikić.

Nije dugo čekao na odgovor od kolege Vidorete. "Razumijem u potpunosti šta trener Džikić želi da kaže, ali postoji razlog zašto su oni ovdje, dobar su tim. Imaju sjajnog trenera, postoji odlična povezanost između Aleksandra i njegovih izabranika, znaju kako da igraju sa svima, siguran sam da su pripremili plan za nas", zaključio je Vidoreta.