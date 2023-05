Zaboravio Jokića, napravio glupost - a sad ga čeka Janis!

Mark Džekson mogao bi uskoro da postane novi trener Milvokija.

Izvor: Profimedia

Mark Džekson mogao bi ubrzo da postane novi trener Milvokija. Baksi su otpustili Majka Budenholzera poslije poraza od Majamija na startu plej-ofa NBA lige i traže novog šefa struke. Prema informacijama pouzdanog Šamsa Čaranije među glavnim kandidatima je upravo nekadašnji šef struke Voriorsa.

Ono po čemu je bivši igrač i trener dospio u žižu javnosti u prethodnom periodu jeste njegova nevjerovatna glupost. U glasanju za MVP-ja lige je kao novinar "ESPN-a" dao bodove petorici igrača, među kojima nije bio Nikola Jokić. Ostavio je u šoku mnoge tim potezom, pa se poslije toga pravdao i izvinjavao.

"Jedna stvar koja mi je važna u životu je da kada pogriješim, da to i priznam. Nisam čovjek koji radi stvari zbog klikova ili da bi se o tome pričalo. Napravio sam grešku, vidjeli ste to svi. Kako sam to uradio? Vidjeli ste da sam stavio samo jednog centra, dva krila i dva beka, nisam razmišljao uopšte. Izvinjavam se Denveru, izvinjavam se Jokiću, koji nije samo kandidat za MVP titulu, već i čovjek koji je trebalo da se nađe u mom izboru. Jedan od najboljih igrača u istoriji i jedan od 10 najboljih centara ikada. Pogriješio sam", rekao je Džekson koji bi tako uskoro mogao da počne da radi sa Janisom Adetokumbom.

On je bio među najboljim plejmejkerima u ligi tokom devedestih godina prošlog vijeka, krajem osamdesetih bio je i Ol-star igrač. Bio je na klupi Golden stejta od 2011. do 2014. godine kada su Voriorsi hvatali šampionski zalet koji je uslijedio dolaskom Stiva Kera. Džekson je prošle sezone bio među kandidatima i za klupu Sakramenta na koju je na kraju sjeo Majk Braun.

