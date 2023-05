"USA Today" o Nikoli Jokiću: Kao da pomiješaš Medžika, Birda, Sabonisa i Lebrona!

Cijela Amerika se divi Nikoli Jokiću, a u ovom tekstu staje sve što treba da znate o njemu.

"Nikola Jokić se vuče gore dole po terenu i napada kao iscrpljeni los. Ipak, ne umara se kao da je grbavi kit. Njegove piruete, njegov rad nogama poput baletana, šutevi sa delikatnom preciznošću slikara, oči lovca i laka ruka mađioničara..."

Ovako počinje tekst Džefa Ziglita na "USA Today" o Nikoli Jokiću. Njegove istorijske brojke u plejofu, to što niko ne može da ga čuva ni kada ga tuče jednostavno su natjerale sve da priznaju da je on najbolji košarkaš na svijetu, ma kome da je dat MVP trofej.

"On je ultra talentovan i nadaren, unikatan igrač koji je kao mješavina Lerija Birda, Medžika Džonsona, Arvidasa Sabonisa i Bila Voltona prije povreda, Hakima Olajdžuvona i naravno Lebrona Džejmsa. Jokić nije osvojio svoju treću MVP titulu, ali je bez debate najbolji igrač u plejofu", piše dalje Džef Ziglit.

Nastavio je da piše o njegovim napadačkim kvalitetima, za koje je bilo potrebno vremena da ih javnost prihvati. Jednostavno, takvih igrača do sad nije bilo u NBA ligi.

"Jokić je talentovan napadač, ali na njegov unikatan način. On će šutirati duge dvojke i trojke sa velikim lukom. Nije pravilno reći da su to skok šutevi, jer se on ne diže sa zemlje. To je dio kada ga upoređujem sa Birdom. Timovi bi mu radije dali da igra van reketa jer koliko god da je njegov šut dobar, igra u reketu je prava umjetnost i teško ga je braniti. Rad nogama podsjeća na Olajdžuvona kada defanzivci moraju da čitaju njegove finte i uvijek je u prednosti nad njima. Kombinacija finese i snage ostavlja defanzivce bespomoćne protiv njegovih poteza", navodi Ziglit.

Takođe ono što ga ističe su i skokovi, koji su skoro uvijek u prethodnih nekoliko sezona dvocifreni. A kako to uspijeva čovjek koji ima odraz malo veći od lista papira?

"Možda se Jokić odrazi samo desetak santimetara kada skoči. Možda. Ali koristi svoju veličinu, dužinu i snagu da napravi sebi prostor. Izjednačen je sa Entonijem Dejvisom sa najviše skokova u ovom plejofu, a tokom regularne sezone je bio drugi skakač lige. Tokom plejofa Jokić je uhvatio 20 odsto promašenih šuteva", naveo je američki Novinar.

"NBA je imala mnoge visoke igrače koji dobro dodaju, Sabonisa i Voltona. Jokić je bolji od obojice zbog svoje vizije i nevjerovatnog asortimana pasova. Tu ga poredim sa Medžikom. Pomislite da ima oči na leđima, pitate se kako je uspio da ima takav pas? Baš kao i sa Medžikom! Jokić vidi stvari koje drugi igrači ne vide i u dva meča sa Lejkersima imao je 26 asistencija. On može da te pobijedi poenima, ali i pasovima. Tu ga poredim sa Lebronom Džejmsom. A uz to je i radnik, pošto je tokom regularne sezone prosječno igrao 33,7 minuta, a sada je na 38,4 minuta po meču u plejofu", završio je Ziglit.

