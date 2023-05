SVE VRIJEME SAM UDARAO JOKIĆA, SAMO MI JE TO BILO BITNO! Šok priznanje iz NBA: Nisam ni gledao loptu, samo sam ga tukao!

Nekadašnji centar Partizana, a sada igrač Finiks Sansa Džok Lendejl je priznao da mu je tokom cijele serije Sansa i Nagetsa imao samo jednu stvar na umu. Da prebije Jokića!

Izvor: Profimedia

Denver Nagetsi melju u NBA plejofu, a kako i ne bi kad imaju najboljeg košarkaša na svijetu. Iako nije proglašen za igrača godine u NBA ligi Nikola Jokić je u plejofu dokazao kakva je sila, a to je na svojoj koži osetio i Džok Lendejl.

Nekadašnji centar Partizana sada je rezerva Deandre Ejtonu u Finiksu, a protiv Ejtona, Bijomba i njega Jokić je radio šta je htio. Prosječno je bilježio 34,5 poena, 13,2 skokova i 10,3 asistencije u šest mečeva,a u četvrtom meču je dao 53 poena. Iako je njegovim čuvarima delovalo da sve rade kako treba...

"Sve radim kako treba, jurim ga po terenu, kad je dobio loptu odlično sam postavljen, pratim ga... I onda te samo okrene ramenom i desnom rukom pogodi iz koraka! A nisam mogao da odigram bolju obranu. Doslovno sam sve uradio, sve što se moglo da mu oduzmem loptu. Usput sam ga tukao, zapravo radio sam to cijelu seriju", priznao je Lendejl.

Zapravo se nije suzdržavao da prizna koliko je zapravo tukao srpskog centra tokom svih šest mečeva koliko ga je čuvao. Po crvenim rukama Nikole Jokića to vidimo poslije mečeva...

"Sve vrijeme sam ga udarao. To je bio plan, ideja je bila da trčim za njim po terenu i tučem ga koliko god je moguće. Mislim da mi je napadački skok drastično pao jer nisam ni gledao loptu, samo sam pokušavao protrčati kroz njega da ga iscrpim", nastavio je da priča Lendejl.

On je istakao da nije mogao da vjeruje kada je vidio neke pasove koje je podijelio igrač koga je čuvao. Jednostavno nikome nije jasno gdje te lopte idu.

"Bio je i taj pas. Dobio je loptu na vrhu, držim ruku na njegovim grudima, osvrnem se preko lijevog ramena da vidim ko se gdje nalazi, vraćam pogled na njega i samo vidim ruku ispred sebe. Okrenem se opet, Kentavijus Koldvel-Poup daje poene. Pitam se: 'Kako mu je, dođavola, dobacio loptu tamo, to nema nikakvog smisla.' Neću da lažem, bilo je dosta toga."

Kada je Jokić počeo da ima nevjerovatne brojke, svi su Lendejla okrivili za to. Međutim, ko je sada kriv, kada iste stvari radi Entoniju Dejvisu?

"Počelo je da me frustrira kada je počeo da nabija monstruozne brojke. Ja sam ga dobro čuvao, držao ga na procentu šuta manjem od 50 posto. Ali svi su govorili: 'Pa, naravno da će to uda uradi onoj propalici Džoku Lendejlu. Ko je taj tip, pobogu?' Pa, zar ne vidite? Zar ne vidite koliko ga tjeram da radi? Onda su uskočili navijači Lejkersa, kao, nećemo mi imati te probleme jer je Entoni Dejvis 10 puta bolji igrač od Džoka. U nekim stvarima vjerovatno i jeste. Ali natjerao sam ga da radi. Onda samo shvatiš da nećeš moći da ga zaustaviš. Jednostavno se to ne može. I niko drugi ne može, baš me briga što ko kaže. Postoje igrači koji možda nekad odigraju i iznad njegovog nivoa, ali će definitivno pasti. On nikad. On je uvijek na vrhu. Nikad nema lošu utakmicu. Brz je. Vertikalno nije atleta kao drugi. Ali njegova sposobnost da izabere uglove i brzo do njih dođe, to kako koristi gornji dio tijela da okrene ljude, to nema niko", zaključio je nekadašnji centar Partizana.