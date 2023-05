Srpski stručnjak ogorčen jer kolege u Francuskoj nisu prepoznale koliko je dobru sezonu odigrao tim sa njim na klupi.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović predvodio je Monako u istorijskoj sezoni za taj klub, ali to nije bilo dovoljno da se u Francuskoj prepozna njegov rad. Nekadašnji trener Crvene zvezde nije izabran za najboljeg stručnjaka u Francuskoj tokom prethodne sezone, što mu je očigledno zasmetalo.

Nagradu za najboljeg dobio je trener Šolea Loran Vila, nakon što je taj klub doveo do sedme pozicije i obezbijedio joj mjesto u četvrtfinalu domaćeg prvenstva. Sa druge strane, Obradović je ubjedljivo osvojio prvu poziciju u ligaškom dijelu takmičenja (26-8), dok je u Evroligi vodio tim do četvrte pozicije u ligaškom dijelu i trećeg mjesta na F4 u Kaunasu. Zato nije želio da prećuti odluku...

Vidi opis "Kakvo je to ponašanje, da li je to zato što sam Srbin?!" Obradović zagrmio: "Ko može da mi objasni?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MNPRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Trebalo bi da razgovaramo o tome koliko se treneri cijene. Nisam bio ni blizu tome da budem trener godine u Francuskoj. Kako se to može objasniti. Prvi sam ja glasao za Vilu, ali da ne budem ni blizu? Šta je ovo? Kakvo je to ponašanje? Da li je zato što sam Srbin? Zašto me sklanjate sa strane? Ko može to da objasni? Nisam zaslužio ovo dvije godine u nizu“, bio je razočaran Obradović.

Podsjećamo, Obradović je trenersku karijeru počeo 2005. godine, a vodio je timove u Njemačkoj, Ukrajini i Poljskoj prije nego je stigao do najvišeg nivoa. Sjajan posao radio je na klupi Albe između 2012. i 2016. godine, zatim je trenirao Lokomotivu Kuban, Monako, Crvenu zvezdu i ponovo Monako. Osvojio je njemačko prvenstvo, četiri Kupa Njemačke, Kup Rusije i Superkup Ukrajine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!