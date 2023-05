Crvena zvezda nikada do samog finiša sezone ne zna da li će naredne godine igrati Evroligu i to pravi ogromne probleme u organizaciji.

Izvor: MN PRESS

Generalni menadžer Crvene zvezde Nemanja Vasiljević boravio je nedavno na Fajnal foru Evrolige i tu je govorio o planovima Crvene zvezde za narednu sezonu, situaciji sa Fakundom Kampacom, ali i o želji da klub dobije višegodišnju licencu,

On je istakao da Crvenoj zvezdi smeta što nakon deset godina u Evroligi nema zagarantovano mjesto kao velika većina klubova koji se takmiče u Evroligi.

"To nam jako smeta. Moramo da osvojimo ABA ligu da bismo igrali Evroligu i to nas dovodi u situaciju da igramo sa Real Madridom u četvrtak, a onda u nedjelju sa Borcem u Čačku. I onda nam je utakmica u Čačku bitnija od one sa Realom i to nema nikakvog smisla. Mi smo u Evroligi desetak godina, porasli smo kao klub i mislim da zaslužujemo mjesto na kome smo sigurni da ćemo igrati Evroligu nekoliko godina. Trebali bismo da imamo garantovano mjesto na neko vrijeme", rekao je Vasiljević za "Jurohups".

Vidi opis Crvena zvezda hoće licencu i stalno mjesto u Evroligi! Iz kluba poručuju: Bitniji je Borac od Reala, nije to normalno! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Što se tiče Zvezde, to što klub do samog kraja sezone ne zna gdje će igrati naredne godine pravi ogromne probleme ekipi.

"Teško je drugačije nešto planirati. Kada zovete agenta da pregovarate o dovođenju igrača prvo vas pitaju gdje igrate naredne sezone. Do jula kada se sve riješi već smo zakasnili na tržište i moramo da preplaćujemo igrače kako bi došli. Ne treba nam zatvorena liga, ali treba odrediti jasne standarde i ako ih neko ispunjava onda je u ligi", rekao je generalni menadžer crveno-bijelih i na kraju se osvrnuo na dovođenje Luke Vildoze i Fakunda Kampaca:

"Vidjećete naredne sezone da imamo jedan od manjih budžeta u Evroligi. Samo smo imali sreće u situacijama sa Vildozom i Kampacom, reagovali smo u pravo vrijeme i obojica imaju uloge kakve nikada nisu imali. Faku nikada nije imao slobodu da igra 40 minuta, a ista je situacija i sa Lukom", završio je on.