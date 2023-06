"Vi u Americi mislite da Nikola laže!" NBA as prešao pola svijeta da priča o Jokiću, Miško otkrio: Njega to ne zanima!

Nikola Jokić je zaista drugačiji, kako na terenu tako i van njega.

Izvor: Youtube/printscreen/House of Highlights/SHOWTIME Basketball

Nikola Jokić pomjera granice u NBA ligi! Igra sjajno u finalu, vodi svoj tim i kada Denver pobjeđuje i kada gubi, a nekadašnji NBA šampion Met Barns došao je na Balkan samo da bi razgovarao sa Miškom Ražnatovićem o njemu.

Nakon što je pogledao meč finala hrvatske lige između Zadra i Splita i ostao zatečen atmosferom u hali, zanimalo ga je kako se Ražnatović, kao neko ko je otkrio Nikolu Jokića, osjećao u moentima kada je Nikola uzimao MVP trofeje.

"To je bio san, zaista, Za vas u Sjedinjenim Američkim Državama je normalno da vaši igrači dobijaju MVP nagrade, a iz Srbije niko nikada nije uzeo taj trofej. Pogotovo iz tako malog tima kao što je Mega u kojoj se formirao, a uz i početak karijere kakav je on imao, to sve zvuči kao naučna fantastika", ispričao mu je Ražnatović.

Jokić je poslije dva MVP trofeja koja je uzeo uzastopno izgubio trku ove godine od Džoela Embida. Sve vrijeme je pričao da ga MVP trka ne zanima, a u Americi mu je malo ko vjerovao!

"Naravno bila je to mješavina emocija. Bio sam jako ponosan, jako srećan, svega je tu bilo. Ali generalno nisam ja osoba koja se mnogo uzbuđuje. Šta god da se desi sutradan ja zaboravljam. Nikola je vrlo sličan. Ljudi vjeruju da se on pretvara kada kaže da mu nije bitno da li će treći put biti MVP. Vjeruju da je to predstava i da je jako nervozan i da provjerava glasove kada ode kući. Ali to nije istina", istakao je Ražnatović, pa dodao da ga jedna stvar itekako zanima: "On zaista nije obraćao pažnju. E, sada, sada postoji nešto na šta zaista obraća pažnju. Pričamo u trenutku kada Denver vodi 1:0 protiv Majamija i on razmišlja samo o tome da su mu potrebne tri pobjede", završio je Ražnatović.